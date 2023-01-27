Organic Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.01.25-3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Organic Maps
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|107,51 Мб
Organic Maps - бесплатные детальные оффлайн карты, созданные сообществом OpenStreetMap. Присутствуют маршруты для велосипедистов, туристов и пеших прогулок, профили высоты, вершины и изолинии, быстрый оффлайновый поиск без использования Интернета, поддержка закладок в формате KML/KMZ и многое другое.
Основные функции Organic Maps:
- Бесплатно, с открытым исходным кодом, без слежки и рекламы.
- Подробные оффлайн карты, созданные сообществом OpenStreetMap и во многих местах превосходящие коммерческие аналоги.
- Маршруты для велосипедистов, туристов и пеших прогулок.
- Профили высоты, вершины и изолинии.
- Экспериментальный turn-by-turn навигатор для пеших прогулок, покатушек на велосипедах и автомобильной навигации с голосовыми подсказками.
- Быстрый оффлайновый поиск без использования Интернета.
- Поддержка закладок в формате KML/KMZ.
- Тёмная тема.
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