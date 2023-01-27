Organic Maps для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.01.25-3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,51 Мб
Organic Maps скриншот № 2
Organic Maps скриншот № 3
Organic Maps скриншот № 4

Organic Maps - бесплатные детальные оффлайн карты, созданные сообществом OpenStreetMap. Присутствуют маршруты для велосипедистов, туристов и пеших прогулок, профили высоты, вершины и изолинии, быстрый оффлайновый поиск без использования Интернета, поддержка закладок в формате KML/KMZ и многое другое.

Основные функции Organic Maps:

  • Бесплатно, с открытым исходным кодом, без слежки и рекламы.
  • Подробные оффлайн карты, созданные сообществом OpenStreetMap и во многих местах превосходящие коммерческие аналоги.
  • Маршруты для велосипедистов, туристов и пеших прогулок.
  • Профили высоты, вершины и изолинии.
  • Экспериментальный turn-by-turn навигатор для пеших прогулок, покатушек на велосипедах и автомобильной навигации с голосовыми подсказками.
  • Быстрый оффлайновый поиск без использования Интернета.
  • Поддержка закладок в формате KML/KMZ.
  • Тёмная тема.
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Отзывы о программе Organic Maps

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Отзывов о программе Organic Maps 2023.01.25-3 пока нет, можете добавить...

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