AI Art Generator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:84.39 Мб
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AI Art Generator – мощный инструмент для создания цифровых произведений искусства с использованием технологий искусственного интеллекта. Приложение позволяет преобразовывать обычные фотографии в потрясающие арт-работы, используя разнообразные художественные стили, от яркого аниме до футуристичного киберпанка.

С помощью программы также можно легко и быстро создать цифровое изображение себя, а также погружаться в фантастические миры, используя различные стили. Доступная библиотека стилей включает как классические элементы, так и более современные и экспериментальные подходы, что открывает новые горизонты для творчества.

Список основных возможностей AI Art Generator:

  • Генерация произведений искусства из фотографий.
  • Создание аватаров с искусственным интеллектом.
  • Широкий выбор стилей: от аниме и комиксов до киберпанка и 3D-искусства.
  • Работа с изображениями домашних животных.
  • Превратите фотографии в яркие панели комиксов с контрастными линиями и насыщенными оттенками.
  • Перенеситесь в мир неоновых огней и футуристических пейзажей с помощью мечтательного киберпанковского стиля.
  • Испытайте эффект глубины и реализма с помощью современных 3D-стилей для создания потрясающих изображений.
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