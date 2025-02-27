AI Art Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VIDEOSHOW Video Editor & Maker & AI Chat Generator
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|84.39 Мб
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AI Art Generator – мощный инструмент для создания цифровых произведений искусства с использованием технологий искусственного интеллекта. Приложение позволяет преобразовывать обычные фотографии в потрясающие арт-работы, используя разнообразные художественные стили, от яркого аниме до футуристичного киберпанка.
С помощью программы также можно легко и быстро создать цифровое изображение себя, а также погружаться в фантастические миры, используя различные стили. Доступная библиотека стилей включает как классические элементы, так и более современные и экспериментальные подходы, что открывает новые горизонты для творчества.
Список основных возможностей AI Art Generator:
- Генерация произведений искусства из фотографий.
- Создание аватаров с искусственным интеллектом.
- Широкий выбор стилей: от аниме и комиксов до киберпанка и 3D-искусства.
- Работа с изображениями домашних животных.
- Превратите фотографии в яркие панели комиксов с контрастными линиями и насыщенными оттенками.
- Перенеситесь в мир неоновых огней и футуристических пейзажей с помощью мечтательного киберпанковского стиля.
- Испытайте эффект глубины и реализма с помощью современных 3D-стилей для создания потрясающих изображений.
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Admin
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