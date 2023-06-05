magicplan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sensopia Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|184,68 Мб
Magicplan - простое в использовании приложение, с помощью которого можно мгновенно создавать и публиковать планы этажей в 2D и 3D, структурированные отчеты и осуществлять автоматический расчет цены.
Особенности Magicplan:
- Cовременные технологии с простым в использовании интерфейсом, позволяющиt измерять и создавать эскизы внутренних планов в 2D и 3D.
- Возможность добавлять фотографии, изображения на 360°, заметки, пользовательские формы и разметки для создания структурированных отчетов, исключающих любой риск путаницы.
- Уникальный способ оценки для автоматического расчета цены на вашем мобильном устройстве.
- Возможность создавать более двух проектов.
- Возможность сотрудничать в командах.
- Доступ к API.
- Возможность создавать и делиться профессиональными планами интерьера в 2D и 3D.
- Поддерживаемые лазерные дальномеры: HILTI PD-I, BOSCH GLM 50 C, GLM 50 CX, GLM 100 C, GLM 120 C, PLR 30C, PLR 40C, PLR 50C, DeWalt DW03201, Leica Disto D110, D510 (Европа), E7100i, E7500i, D810, D1, D2, Stabila LD520, LD250 BT, WDM 8-14 и пр.
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