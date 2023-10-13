Конструктор презентаций для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.14.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,26 Мб
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Конструктор презентаций - это интуитивно понятное приложение, созданное специально для тех, кто ценит профессиональный дизайн, но не обладает опытом в этой области. Независимо от того, нужны вам слайды для продаж, бизнес-отчета или учебного проекта, здесь вы найдете все необходимое. Создавайте убедительные презентации, которые впечатляют ваших аудиторий: учителей, клиентов, инвесторов и коллег.
Основные возможности приложения "Конструктор презентаций":
- Простота и мощь: Редактируйте слайды легко с помощью инструментов, таких как изменение размера, шрифта, цвета, порядок слоев и многое другое.
- Бесплатный контент: Забудьте о платных изображениях и значках - доступ к бесплатным изображениям, иконкам и шрифтам без лицензионных ограничений.
- Импорт собственных изображений: Легко добавляйте свои снимки с камеры, социальных сетей и облачных хранилищ.
- Свобода в распоряжении: Возможность делиться своими работами по электронной почте или через социальные сети. Скачивайте в форматах JPEG, PNG или PDF, даже печатайте с вашего телефона.
- Гибкость размера: Изменяйте размеры и распределение слайдов неограниченное количество раз. Ваши презентации всегда будут выглядеть идеально, независимо от устройства.
- Восстановление версий.
- Универсальность: Пользуйтесь приложением на компьютере и мобильных устройствах, всегда имея доступ к вашим проектам.
- И многое другое...
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