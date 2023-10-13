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Конструктор презентаций для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53,26 Мб
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Конструктор презентаций - это интуитивно понятное приложение, созданное специально для тех, кто ценит профессиональный дизайн, но не обладает опытом в этой области. Независимо от того, нужны вам слайды для продаж, бизнес-отчета или учебного проекта, здесь вы найдете все необходимое. Создавайте убедительные презентации, которые впечатляют ваших аудиторий: учителей, клиентов, инвесторов и коллег.

Основные возможности приложения "Конструктор презентаций":

  • Простота и мощь: Редактируйте слайды легко с помощью инструментов, таких как изменение размера, шрифта, цвета, порядок слоев и многое другое.
  • Бесплатный контент: Забудьте о платных изображениях и значках - доступ к бесплатным изображениям, иконкам и шрифтам без лицензионных ограничений.
  • Импорт собственных изображений: Легко добавляйте свои снимки с камеры, социальных сетей и облачных хранилищ.
  • Свобода в распоряжении: Возможность делиться своими работами по электронной почте или через социальные сети. Скачивайте в форматах JPEG, PNG или PDF, даже печатайте с вашего телефона.
  • Гибкость размера: Изменяйте размеры и распределение слайдов неограниченное количество раз. Ваши презентации всегда будут выглядеть идеально, независимо от устройства.
  • Восстановление версий.
  • Универсальность: Пользуйтесь приложением на компьютере и мобильных устройствах, всегда имея доступ к вашим проектам.
  • И многое другое...

В общем, приложение представляет собой инструмент, который предлагает тысячи профессионально разработанных шаблонов для социальных сетей, объявлений, карточек, флаеров и многого другого.

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