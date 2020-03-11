Google Таблицы для Android

Google Таблицы 1.20.082.04.40 для Android

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Описание Google Таблицы 1.20.082.04.40 для AndroidОписание   Скачать Google Таблицы 1.20.082.04.40 для AndroidСКАЧАТЬ (48,64 Мб) Скриншоты Google Таблицы 1.20.082.04.40 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Таблицы 1.20.082.04.40 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Таблицы 1.20.082.04.40 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Таблицы - приложение для полноценной работы с электронными таблицами на Android-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Excel. Форматируйте ячейки, вводите и сортируйте данные, просматривайте графики, вставляйте формулы, используйте функцию поиска и замены.

При этом для работы с Google Таблицы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию текста другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Что нового в Google Таблицы 1.20.082.04.40 для Android?
  • Устранены ошибки
  • Повышена производительность
Google Таблицы
Google Таблицы
Google Таблицы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 934
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы
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Отзывы о программе Google Таблицы

Admin

Отзывов о программе Google Таблицы 1.20.082.04.40 для Android пока нет, можете добавить...

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