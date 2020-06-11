BubbleUPnP

FRY!TV 91 для Android Программа для просмотра более 3000 бесплатных онлайн каналов при помощи P2P технологии, которые теперь будут доступны в любом месте с любого мобильного гаджета или MX Player 1.23.5 для Android MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта, Adobe Flash Player 11.1.115.81 / 11.1.111.73 для Android Adobe Flash Player – мультимедийная платформа, созданная для просмотра и воспроизведения контента в формате Flash. Некоторые Android-приложения также требуют наличия

FS VideoBox 2.3.7 для Android FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют YouTube 15.17.38 для Android YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для VLC 3.2.10 для Android VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов