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BubbleUPnP для Android

BubbleUPnP 3.4.8 для Android

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Описание BubbleUPnP 3.4.8 для AndroidОписание   Скачать BubbleUPnP 3.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (20,43 Мб) Скриншоты BubbleUPnP 3.4.8 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика BubbleUPnP 3.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о BubbleUPnP 3.4.8 для AndroidОтзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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BubbleUPnP - универсальный видеоплеер для Android, с помощью которого можно воспроизводить практически любые медиафайлы (аудио, видео, изображения) на любом доступном устройстве в сети (Chromecast, DLNA телевизоры, XMBC, WMP и т.д.) с внешнего или локального сервера UPnP, или из сетевой папки (Dropbox, Drive, UPnP/DLNA серверов и т.п.).

Плеер BubbleUPnP обладает вполне привычным управлением воспроизведением, имеет поддержку плейлистов (с возможностью их редактирования), поддержку скроблинга, отображение обложек альбомов, присутствует таймер сна, сервер собственных приложений, которые могут декодировать большинство видеоформатов на лету, и многое другое.

BubbleUPnP
BubbleUPnP
BubbleUPnP
BubbleUPnP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 664
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе BubbleUPnP

Evgeniy про BubbleUPnP 2.7.3 для Android [30-08-2016]

Русский нужен.
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