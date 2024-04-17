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Bio Inc. - Biomedical Plague для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.955 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 604 | Статистика
Размер:53.84 Мб
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Bio Inc. - Biomedical Plague – биомедицинская стратегия-симулятор в которой нужно убить пациента с помощью развития болезней, факторов риска или замедляя процесс выздоровления.

Вы должны успеть до того, как команда врачей вылечит пациента. Вам предстоит распространять болезни по всем человеческим системам до тех пор, пока они не откажут.

Особенности игры:

  • 12 уровней с различным прохождением.
  • Более 100 биомедицинских состояний.
  • Распространение болезни по всему организму.
  • Три уровня сложности.
  • Деградация человеческого тела в реальном времени.
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