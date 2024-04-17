Bio Inc. - Biomedical Plague для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.955 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DryGin Studios
|Категории:
|Симуляторы - Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 604 | Статистика
|Размер:
|53.84 Мб
|СКАЧАТЬ
Bio Inc. - Biomedical Plague – биомедицинская стратегия-симулятор в которой нужно убить пациента с помощью развития болезней, факторов риска или замедляя процесс выздоровления.
Вы должны успеть до того, как команда врачей вылечит пациента. Вам предстоит распространять болезни по всем человеческим системам до тех пор, пока они не откажут.
Особенности игры:
- 12 уровней с различным прохождением.
- Более 100 биомедицинских состояний.
- Распространение болезни по всему организму.
- Три уровня сложности.
- Деградация человеческого тела в реальном времени.
Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов...
Мобильная Русская Рыбалка 1.1.0.0
Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до...
Стрельба из пистолета в мишень 5.5
Бесплатный симулятор стрельбы из пистолета Beretta, с помощью которого можно освоить...
Строительный симулятор, который вырвет вас из серых будней и погрузит в увлекательный мир...
Постройте свою космическую колонию. Заселяйте как реальные (в том числе и Землю), так и...
Megapolis Строительство Города 5.91
Увлекательная экономическая стратегия, в которой нужно строить собственный город, начав...
Отзывы о программе Bio Inc. - Biomedical Plague
Admin
Отзывов о программе Bio Inc. - Biomedical Plague 2.955 пока нет, можете добавить...