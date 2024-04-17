Bio Inc. - Biomedical Plague – биомедицинская стратегия-симулятор в которой нужно убить пациента с помощью развития болезней, факторов риска или замедляя процесс выздоровления.

Вы должны успеть до того, как команда врачей вылечит пациента. Вам предстоит распространять болезни по всем человеческим системам до тех пор, пока они не откажут.

Особенности игры: