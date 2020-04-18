Rozetka для Android

Rozetka 4.1.2 для Android

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Описание Rozetka 4.1.2 для AndroidОписание   Скачать Rozetka 4.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,9 Мб) Скриншоты Rozetka 4.1.2 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Rozetka 4.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rozetka 4.1.2 для AndroidОтзывы (1)  
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3.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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Rozetka – удобное приложение для Android, которое позволяет пользователю подбирать товары из каталога популярного в Украине интернет-супермаркета "Розетка", а также просматривать текущие акции, отзывы и рейтинги, отслеживать появление новинок, собирать понравившиеся товары в Корзину, создавать список желаний и оформлять заказы прямо с мобильного устройства.

Присутствует возможность делиться понравившимися товарами в каталоге через социальные сети. Ассортимент онлайн-магазина довольно обширный и включает электронику, бытовую технику, товары для детей, для дома и сада, для активного отдыха и др. 

Rozetka
Rozetka
Rozetka
Rozetka
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 17 989
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Rozetka

MS Sanya про Rozetka 2.15.1 для Android [07-06-2018]

Приложение зашибись какое хорошое
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