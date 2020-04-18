Rozetka – удобное приложение для Android, которое позволяет пользователю подбирать товары из каталога популярного в Украине интернет-супермаркета "Розетка", а также просматривать текущие акции, отзывы и рейтинги, отслеживать появление новинок, собирать понравившиеся товары в Корзину, создавать список желаний и оформлять заказы прямо с мобильного устройства.

Присутствует возможность делиться понравившимися товарами в каталоге через социальные сети. Ассортимент онлайн-магазина довольно обширный и включает электронику, бытовую технику, товары для детей, для дома и сада, для активного отдыха и др.