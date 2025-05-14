Компас с Уровнем - полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень. Перед началом использования рекомендуется произвести калибровку уровня, для получения более точных результатов. Присутствует возможность получать информацию о текущем местоположении, определять горизонтальный и вертикальный уровень, регулировать чувствительность сенсора и пр.

Для чистоты получаемых результатов необходимо пользоваться приложением вдали от источников магнитного поля и различных электронных приборов.