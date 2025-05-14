Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Компас с Уровнем 2.4.19

Компас с Уровнем для Android

Описание
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Оценка: 3.25/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 502 | Статистика
Размер:14.79 Мб
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Компас с Уровнем скриншот № 1
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Компас с Уровнем - полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень. Перед началом использования рекомендуется произвести калибровку уровня, для получения более точных результатов. Присутствует возможность получать информацию о текущем местоположении, определять горизонтальный и вертикальный уровень, регулировать чувствительность сенсора и пр.

Для чистоты получаемых результатов необходимо пользоваться приложением вдали от источников магнитного поля и различных электронных приборов.

Что нового в Компас с Уровнем 2.4.19?
  • Fixed sound function not working when horizontal
  • Improvements for app stability
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Отзывы о программе Компас с Уровнем

Stblnger про Компас с Уровнем 2.3.6 для Android [18-09-2015]

Единственный отличный компас! Да ещё с двумямуровнями! Перепробовала многие приложения - это работает
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