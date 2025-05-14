Компас с Уровнем для Android
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LemonClip
|Категории:
|GPS - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 502 | Статистика
|Размер:
|14.79 Мб
|СКАЧАТЬ
Компас с Уровнем - полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень. Перед началом использования рекомендуется произвести калибровку уровня, для получения более точных результатов. Присутствует возможность получать информацию о текущем местоположении, определять горизонтальный и вертикальный уровень, регулировать чувствительность сенсора и пр.
Для чистоты получаемых результатов необходимо пользоваться приложением вдали от источников магнитного поля и различных электронных приборов.
- Fixed sound function not working when horizontal
- Improvements for app stability
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Отзывы о программе Компас с Уровнем
Stblnger про Компас с Уровнем 2.3.6 для Android [18-09-2015]
Единственный отличный компас! Да ещё с двумямуровнями! Перепробовала многие приложения - это работает
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