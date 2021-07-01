Topface для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Topface Engineering
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 025 | Статистика
|Размер:
|49,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Topface - официальный Android клиент одной из самых популярных служб знакомств. Добавьте свою анкету и вы наверняка найдете с кем пообщаться, а может быть и свою вторую половину.
Для входа в приложение можно использовать свои учетные данные из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Facebook.
В Topface можно обмениваться текстовыми сообщениями, публиковать фотографии, ставить лайки другим участникам. Есть функция поиска анкет и функция Радар, показывающая пользователей поблизости.
- Исправлены ошибки.
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