Topface для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 025 | Статистика
Размер:49,29 Мб
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Topface - официальный Android клиент одной из самых популярных служб знакомств. Добавьте свою анкету и вы наверняка найдете с кем пообщаться, а может быть и свою вторую половину.

Для входа в приложение можно использовать свои учетные данные из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Facebook.

В Topface можно обмениваться текстовыми сообщениями, публиковать фотографии, ставить лайки другим участникам. Есть функция поиска анкет и функция Радар, показывающая пользователей поблизости.

Что нового в Topface 4.0.5?
  • Исправлены ошибки.
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