Topface - официальный Android клиент одной из самых популярных служб знакомств. Добавьте свою анкету и вы наверняка найдете с кем пообщаться, а может быть и свою вторую половину.

Для входа в приложение можно использовать свои учетные данные из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники или Facebook.

В Topface можно обмениваться текстовыми сообщениями, публиковать фотографии, ставить лайки другим участникам. Есть функция поиска анкет и функция Радар, показывающая пользователей поблизости.