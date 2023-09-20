3D Compass+ - приложение для Android, которое представляет собой трехмерный компас с возможностью обновления карт в режиме реального времени, а также предоставляющее пользователю GPS информацию (текущие координаты, адрес и скорость движения).

Поддерживается портретная и ландшафтная ориентация экрана, присутствует возможность создания скриншотов и обмена ими с друзьями, регулировка яркости, управление подсветкой камеры, выбор типа компаса и пр. Перед началом использования устройство рекомендуется откалибровать при помощи встроенных инструментов.