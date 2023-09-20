3D Compass+ для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 430 | Статистика
Размер:4,27 Мб
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3D Compass+ скриншот № 1
3D Compass+ скриншот № 2
3D Compass+ скриншот № 3

3D Compass+ - приложение для Android, которое представляет собой трехмерный компас с возможностью обновления карт в режиме реального времени, а также предоставляющее пользователю GPS информацию (текущие координаты, адрес и скорость движения).

Поддерживается портретная и ландшафтная ориентация экрана, присутствует возможность создания скриншотов и обмена ими с друзьями, регулировка яркости, управление подсветкой камеры, выбор типа компаса и пр. Перед началом использования устройство рекомендуется откалибровать при помощи встроенных инструментов.

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