3D Compass+ для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sam Lu
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 430 | Статистика
|Размер:
|4,27 Мб
|СКАЧАТЬ
3D Compass+ - приложение для Android, которое представляет собой трехмерный компас с возможностью обновления карт в режиме реального времени, а также предоставляющее пользователю GPS информацию (текущие координаты, адрес и скорость движения).
Поддерживается портретная и ландшафтная ориентация экрана, присутствует возможность создания скриншотов и обмена ими с друзьями, регулировка яркости, управление подсветкой камеры, выбор типа компаса и пр. Перед началом использования устройство рекомендуется откалибровать при помощи встроенных инструментов.
TourMap - бесплатный GPS/ГЛОНАСС навигатор с офлайн картами OpenStreetMap для навигации в Украине,...
Приложение для навигации, предлагающее гибкие режимы работы, точные обновления карт и...
Навигатор Семь Дорог 1.82.1310
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты...
Бесплатное и простое Android-приложение, с помощью которого Вы сможете легко найти...
Мобильное Android-приложение для смартфонов, позволяющее найти телефон по GPS. Имеются...
Отзывы о программе 3D Compass+
Admin
Отзывов о программе 3D Compass+ 5.70 пока нет, можете добавить...