Windows 10 Codec Pack 2.1.4 Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных Media Player Codec Pack 4.5.2 Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя MediaCoder 0.8.55.5938 / 0.8.57.5970 MediaCoder - Бесплатный аудио/видео транскодер, который объединил в себе множество разработок в один сборник с удобным и понятным интерфейсом

Windows 7 Codec Pack 4.2.3 Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие K-Lite Codec Pack Update 14.8.8 Build 20190322 K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для Windows 8 Codec Pack 2.0.9 Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла