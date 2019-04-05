StarCodec для Windows

StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24

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Описание StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24Описание   Скачать StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24СКАЧАТЬ (40,56 Мб) Скриншоты StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24Скриншоты (3)   Статистика StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24Статистика   Отзывы о StarCodec 2019.03.20 / 2018.11.24Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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StarCodec - полный набор всех необходимых кодеков для качественного воспроизведения аудио и видео файлов. Можно сказать, что этот пакет в своем роде уникальный, так сказать "все в одном". Поддерживает поистине кучу всевозможных форматов, да еще и работает на 64-битных системах. Поэтому установив этот пакет, можно не переживать, что какой-либо трек или ролик не будет воспроизведен.

Стоит отметить, что этот набор одинаково хорош как для мощных компьютеров, так и оснащенных слабой конфигурацией, что даст возможность наслаждаться последними новинками киноиндустрии абсолютно всем пользователям даже на стареньких ПК.

Особых настроек в программе нет - при установке основные параметры выставлены по умолчанию. Однако при необходимости продвинутые пользователи смогут настроить программу в ручном режиме.

  • Встроенные видеокодеки: DivX, XviD, H.264/AVC, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, MJPEG, WebM и др.
  • Встроенные аудиокодеки: MP3, OGG, AC3, DTS, AAC, FLAC и др.
  • Дополнительные возможности: поддержка субтитров, поддержка форматов AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, RM, FourCC Changer, MediaInfo и т.д.
StarCodec
StarCodec
StarCodec
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 519
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
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Отзывы о программе StarCodec

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