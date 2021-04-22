Цитаты и афоризмы - приложение для Android, которое содержит большое количество полюбившихся цитат знаменитых людей, ученых, артистов, а так же героев любимых фильмов и мультфильмов, что даст возможность расширить кругозор и словарный запас.

В работе приложения предусмотрена возможность добавления в "Избранное", существует раздел "Мои цитаты" в котором можно создать свой каталог любимых цитат, отсутствующих в данном приложении.

С помощью функции "Закладка" можно продолжить чтение цитат с того места в котором ее установили. Также с помощью фильтра можно скрыть из общего списка цитаты тех авторов которые вам не нравятся. Понравившиеся цитаты можно скопировать в буфер обмена или поделиться ими с друзьями через электронную почту, SMS и пр.