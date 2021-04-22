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Цитаты и афоризмы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 208 | Статистика
Размер:3,5 Мб
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Цитаты и афоризмы - приложение для Android, которое содержит большое количество полюбившихся цитат знаменитых людей, ученых, артистов, а так же героев любимых фильмов и мультфильмов, что даст возможность расширить кругозор и словарный запас.

В работе приложения предусмотрена возможность добавления в "Избранное", существует раздел "Мои цитаты" в котором можно создать свой каталог любимых цитат, отсутствующих в данном приложении.

С помощью функции "Закладка" можно продолжить чтение цитат с того места в котором ее установили. Также с помощью фильтра можно скрыть из общего списка цитаты тех авторов которые вам не нравятся. Понравившиеся цитаты можно скопировать в буфер обмена или поделиться ими с друзьями через электронную почту, SMS и пр.

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