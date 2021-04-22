Цитаты и афоризмы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|yorzasergey
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 208 | Статистика
|Размер:
|3,5 Мб
|СКАЧАТЬ
Цитаты и афоризмы - приложение для Android, которое содержит большое количество полюбившихся цитат знаменитых людей, ученых, артистов, а так же героев любимых фильмов и мультфильмов, что даст возможность расширить кругозор и словарный запас.
В работе приложения предусмотрена возможность добавления в "Избранное", существует раздел "Мои цитаты" в котором можно создать свой каталог любимых цитат, отсутствующих в данном приложении.
С помощью функции "Закладка" можно продолжить чтение цитат с того места в котором ее установили. Также с помощью фильтра можно скрыть из общего списка цитаты тех авторов которые вам не нравятся. Понравившиеся цитаты можно скопировать в буфер обмена или поделиться ими с друзьями через электронную почту, SMS и пр.
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