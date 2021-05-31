SoC-L для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iJR Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 656 | Статистика
|Размер:
|4,87 Мб
|СКАЧАТЬ
SoC-L - бесплатное приложение, с помощью которого можно ознакомиться со всеми характеристиками SoCs ARM от основных производителей: Allwinner, Amlogic, Apple, Broadcom, Freescale, HiSilicon, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Rockchip, Samsung, Spreadtrum, ST-Ericsson, Texas Instruments и Xiaomi.
Основные возможности:
- Более 450 SoCs со всеми характеристиками.
- Наличие фотографий SoCs.
- Функция «Избранное»: добавьте свои любимые SoCs в одно место.
- Обновляемая база данных через Over-The-Air.
- SoC компаратор. Сравните до 10 SoC.
- Работает в автономном режиме, нет необходимости иметь активное подключение к Интернет (для некоторых функций требуется подключение к Интернету).
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Admin
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