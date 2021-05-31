SoC-L для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 656 | Статистика
Размер:4,87 Мб
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SoC-L - бесплатное приложение, с помощью которого можно ознакомиться со всеми характеристиками SoCs ARM от основных производителей: Allwinner, Amlogic, Apple, Broadcom, Freescale, HiSilicon, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Rockchip, Samsung, Spreadtrum, ST-Ericsson, Texas Instruments и Xiaomi.

Основные возможности:

  • Более 450 SoCs со всеми характеристиками.
  • Наличие фотографий SoCs.
  • Функция «Избранное»: добавьте свои любимые SoCs в одно место.
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • SoC компаратор. Сравните до 10 SoC.
  • Работает в автономном режиме, нет необходимости иметь активное подключение к Интернет (для некоторых функций требуется подключение к Интернету).
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