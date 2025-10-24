Bumpy — международное приложение для знакомств, объединяет пользователей из 150 стран, предоставляет возможность знакомиться с людьми разных культур и языков, расширять социальные связи, найти партнера или друзей, а также наладить общение без языковых барьеров благодаря встроенной системе автоматического перевода сообщений. Поддерживает инклюзивный подход и создает комфортное пространство для общения и поиска партнеров.

Основное внимание в приложении уделяется безопасности и подлинности профилей. Более 90% пользователей проходят верификацию фотографий, что позволяет быть уверенным в реальности собеседников. Платформа предлагает гибкие инструменты поиска: по возрасту, региону или даже континенту. Пользователь может настроить собственные параметры знакомств: интересы, убеждения и предпочтения, что облегчает поиск совместимых пользователей.

Основные возможности Bumpy: