Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:33.28 Мб
Bumpy — международное приложение для знакомств, объединяет пользователей из 150 стран, предоставляет возможность знакомиться с людьми разных культур и языков, расширять социальные связи, найти партнера или друзей, а также наладить общение без языковых барьеров благодаря встроенной системе автоматического перевода сообщений. Поддерживает инклюзивный подход и создает комфортное пространство для общения и поиска партнеров.

Основное внимание в приложении уделяется безопасности и подлинности профилей. Более 90% пользователей проходят верификацию фотографий, что позволяет быть уверенным в реальности собеседников.  Платформа предлагает гибкие инструменты поиска: по возрасту, региону или даже континенту. Пользователь может настроить собственные параметры знакомств: интересы, убеждения и предпочтения, что облегчает поиск совместимых пользователей.

Основные возможности Bumpy:

  • Поддерживает более 100 языков и обеспечивает автоматический перевод сообщений в чате.
  • Настаивает на создании детализированных профилей с указанием интересов, убеждений и предпочтений.
  • Обеспечивает инклюзивную платформу, также поддерживает ЛГБТК+ сообщество.
  • Создает безопасную среду с верификацией фотографий у большинства пользователей.
  • Предоставляет возможность искать людей по возрасту, региону и континенту.
  • Использует встроенные механизмы защиты от спама и фальшивых аккаунтов.
  • Предоставляет активную службу поддержки и систему обратной связи.
