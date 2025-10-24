Bumpy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bumpy Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33.28 Мб
|СКАЧАТЬ
Bumpy — международное приложение для знакомств, объединяет пользователей из 150 стран, предоставляет возможность знакомиться с людьми разных культур и языков, расширять социальные связи, найти партнера или друзей, а также наладить общение без языковых барьеров благодаря встроенной системе автоматического перевода сообщений. Поддерживает инклюзивный подход и создает комфортное пространство для общения и поиска партнеров.
Основное внимание в приложении уделяется безопасности и подлинности профилей. Более 90% пользователей проходят верификацию фотографий, что позволяет быть уверенным в реальности собеседников. Платформа предлагает гибкие инструменты поиска: по возрасту, региону или даже континенту. Пользователь может настроить собственные параметры знакомств: интересы, убеждения и предпочтения, что облегчает поиск совместимых пользователей.
Основные возможности Bumpy:
- Поддерживает более 100 языков и обеспечивает автоматический перевод сообщений в чате.
- Настаивает на создании детализированных профилей с указанием интересов, убеждений и предпочтений.
- Обеспечивает инклюзивную платформу, также поддерживает ЛГБТК+ сообщество.
- Создает безопасную среду с верификацией фотографий у большинства пользователей.
- Предоставляет возможность искать людей по возрасту, региону и континенту.
- Использует встроенные механизмы защиты от спама и фальшивых аккаунтов.
- Предоставляет активную службу поддержки и систему обратной связи.
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...
Приложение для раскрашивания по номерам, помогает расслабиться и снизить стресс....
Приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой социальную сеть...
Планета Рыб — полезное приложение для всех любителей рыбалки, которое представляет собой...
Программа для расчета стоимости заказа ПВХ-окон "на лету". Позволяет всти базу заказчиков,...
ReelShort - Stream Drama & TV 2.8.00
Приложение для просмотра вертикальных мини-сериалов, каждый эпизод длится около минуты....
Отзывы о программе Bumpy
Admin
Отзывов о программе Bumpy 2.6.21 пока нет, можете добавить...