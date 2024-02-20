Air Navigation Pro - приложение для авиаторов, предоставляющее широкий спектр функций для планирования полетов и навигации в реальном времени. С его помощью вы можете легко планировать маршруты полетов по всему миру всего за несколько минут. Возможность выбора фона карты между аэронавигационными картами, спутниковыми изображениями или векторной картой делает приложение удобным в использовании.

Основные преимущества Air Navigation Pro:

Интерактивная карта с отображением точек маршрута, NOTAM, препятствий и воздушных пространств.

Предупреждения о близком конфликте с другими воздушными судами.

Прозрачные слои погоды, включая дождевой радар, ветер, давление и другие.

Инновационная SmartChart с высокой детализацией и интеллектуальным адаптивным отображением.

Возможность просмотра профиля высоты и 3D-вида для улучшенного ситуационного осознания.

Обширный каталог аэронавигационных и карт подхода.

Air Navigation Pro позволяет вам быть в курсе всех деталей вашего полета и предоставляет необходимую информацию для безопасного и комфортного путешествия. Создайте профессиональные брифинги, анализируйте погоду и прогнозируйте условия на вашем маршруте. Управляйте своим полетом с уверенностью и удобством благодаря этому надежному приложению.