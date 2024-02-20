Air Navigation Pro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.3.351.401160835 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Air Navigation SA
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,86 Мб
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Air Navigation Pro - приложение для авиаторов, предоставляющее широкий спектр функций для планирования полетов и навигации в реальном времени. С его помощью вы можете легко планировать маршруты полетов по всему миру всего за несколько минут. Возможность выбора фона карты между аэронавигационными картами, спутниковыми изображениями или векторной картой делает приложение удобным в использовании.
Основные преимущества Air Navigation Pro:
- Интерактивная карта с отображением точек маршрута, NOTAM, препятствий и воздушных пространств.
- Предупреждения о близком конфликте с другими воздушными судами.
- Прозрачные слои погоды, включая дождевой радар, ветер, давление и другие.
- Инновационная SmartChart с высокой детализацией и интеллектуальным адаптивным отображением.
- Возможность просмотра профиля высоты и 3D-вида для улучшенного ситуационного осознания.
- Обширный каталог аэронавигационных и карт подхода.
Air Navigation Pro позволяет вам быть в курсе всех деталей вашего полета и предоставляет необходимую информацию для безопасного и комфортного путешествия. Создайте профессиональные брифинги, анализируйте погоду и прогнозируйте условия на вашем маршруте. Управляйте своим полетом с уверенностью и удобством благодаря этому надежному приложению.
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