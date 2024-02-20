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Air Navigation Pro для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.3.351.401160835 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108,86 Мб
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Air Navigation Pro - приложение для авиаторов, предоставляющее широкий спектр функций для планирования полетов и навигации в реальном времени. С его помощью вы можете легко планировать маршруты полетов по всему миру всего за несколько минут. Возможность выбора фона карты между аэронавигационными картами, спутниковыми изображениями или векторной картой делает приложение удобным в использовании.

Основные преимущества Air Navigation Pro:

  • Интерактивная карта с отображением точек маршрута, NOTAM, препятствий и воздушных пространств.
  • Предупреждения о близком конфликте с другими воздушными судами.
  • Прозрачные слои погоды, включая дождевой радар, ветер, давление и другие.
  • Инновационная SmartChart с высокой детализацией и интеллектуальным адаптивным отображением.
  • Возможность просмотра профиля высоты и 3D-вида для улучшенного ситуационного осознания.
  • Обширный каталог аэронавигационных и карт подхода.

Air Navigation Pro позволяет вам быть в курсе всех деталей вашего полета и предоставляет необходимую информацию для безопасного и комфортного путешествия. Создайте профессиональные брифинги, анализируйте погоду и прогнозируйте условия на вашем маршруте. Управляйте своим полетом с уверенностью и удобством благодаря этому надежному приложению.

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