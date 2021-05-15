Русско Немецкий Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой немецко-русский и русско-немецкий переводчик, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова или фрагмента текста на немецком или русском языке. Достаточно всего лишь ввести нужное слово в окно текста для перевода, и выбрать на каком языке Вы бы хотели получить его перевод. Для работы программы необходимо подключение к сети Интернет.