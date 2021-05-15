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Русско Немецкий Переводчик для Android

Описание
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Оценка: 3.48/5 голосов - 65
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 458 | Статистика
Размер:2,63 Мб
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Русско Немецкий  Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой немецко-русский и русско-немецкий переводчик, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова или фрагмента текста на немецком или русском языке. Достаточно всего лишь ввести нужное слово в окно текста для перевода, и выбрать на каком языке Вы бы хотели получить его перевод. Для работы программы необходимо подключение к сети Интернет.

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Отзывы о программе Русско Немецкий Переводчик

Ibragim про Русско Немецкий Переводчик 2.1 для Android [29-04-2016]

Ya hoshu dobavit Russko Nemecki perevodshik no ne polushaetsya poshemu
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