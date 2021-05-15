Русско Немецкий Переводчик для Android
|Оценка:
|3.48/5 голосов - 65
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|GK Apps
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 458 | Статистика
|Размер:
|2,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Русско Немецкий Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой немецко-русский и русско-немецкий переводчик, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова или фрагмента текста на немецком или русском языке. Достаточно всего лишь ввести нужное слово в окно текста для перевода, и выбрать на каком языке Вы бы хотели получить его перевод. Для работы программы необходимо подключение к сети Интернет.
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Отзывы о программе Русско Немецкий Переводчик
Ibragim про Русско Немецкий Переводчик 2.1 для Android [29-04-2016]
Ya hoshu dobavit Russko Nemecki perevodshik no ne polushaetsya poshemu
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