Видеосейф для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 583 | Статистика
Размер:21.3 Мб
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Видеосейф скриншот № 1
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Видеосейф скриншот № 4

Видеосейф - полезное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые видеофайлы, будь то фильмы, небольшие ролики или частное видео. Видео не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.

По умолчанию, скрываемое видео предлагается распределить по папкам Фильмы, Видеоклипы, Телесериалы и Частное видео, но у пользователя имеется возможность создавать собственные директории с произвольным названием. Присутствует функция восстановления PIN-кода, который будет выслан на заранее указанный электронный ящик.

Что нового в Видеосейф 2.2.6?

​v2.2.6-124:

  • Fixed force closure issues
  • Replaced obsolete storage permission for Android 13 and above
  • Overall minor fixes and optimization

Note:

  • This app has no cloud storage. You must unhide your data before uninstalling the app as no data will be retained after uninstallation.
  • See http://bit.ly/lockerwidget to launch app in Stealth Mode
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Отзывы о программе Видеосейф

дядя фёдор про Видеосейф 1.1.0 для Android [23-02-2015]

Рекомендую ))) просто и надёжно
6 | 6 | Ответить

вадим про Видеосейф 1.1.0 для Android [22-01-2015]

Отличная порога ) от жёны спрятал компромат )
6 | 7 | Ответить

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