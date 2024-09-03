Видеосейф для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Handy Apps
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 583 | Статистика
|Размер:
|21.3 Мб
|СКАЧАТЬ
Видеосейф - полезное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые видеофайлы, будь то фильмы, небольшие ролики или частное видео. Видео не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.
По умолчанию, скрываемое видео предлагается распределить по папкам Фильмы, Видеоклипы, Телесериалы и Частное видео, но у пользователя имеется возможность создавать собственные директории с произвольным названием. Присутствует функция восстановления PIN-кода, который будет выслан на заранее указанный электронный ящик.
v2.2.6-124:
- Fixed force closure issues
- Replaced obsolete storage permission for Android 13 and above
- Overall minor fixes and optimization
Note:
- This app has no cloud storage. You must unhide your data before uninstalling the app as no data will be retained after uninstallation.
- See http://bit.ly/lockerwidget to launch app in Stealth Mode
Бесплатная резалка рекламы для Android-устройств, с помощью которой можно заблокировать...
Удобное приложение для мобильных Android-устройств, предлагающее простой способ...
Бесплатное Android-приложение, которое поможет избавиться от назойливых звонков, добавив...
Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет максимально...
Umbrella - Adblock & Firewall 1.5.3
Мобильное приложение для Android-устройств, которое позволяет блокировать рекламу в своих...
Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и...
Отзывы о программе Видеосейф
дядя фёдор про Видеосейф 1.1.0 для Android [23-02-2015]
вадим про Видеосейф 1.1.0 для Android [22-01-2015]
Отличная порога ) от жёны спрятал компромат )
6 | 7 | Ответить