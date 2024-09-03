Видеосейф - полезное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые видеофайлы, будь то фильмы, небольшие ролики или частное видео. Видео не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.

По умолчанию, скрываемое видео предлагается распределить по папкам Фильмы, Видеоклипы, Телесериалы и Частное видео, но у пользователя имеется возможность создавать собственные директории с произвольным названием. Присутствует функция восстановления PIN-кода, который будет выслан на заранее указанный электронный ящик.