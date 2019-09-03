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Xtreme Download Manager 7.2.8
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Xtreme Download Manager - достаточно неплохой загрузчик файлов из интернета, позволяющий увеличить скорость обычного скачивания до 5 раз. Поддерживается возобновление прерванных закачек, автоматическое распределение файлов по целевым папкам (видео, музыка, программы, документы, архивы), реализована интеграция с одним из популярных браузеров (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari), есть планировщик для настройки по расписанию.
Кроме того, поможет Вам захватить видео с таких популярных ресурсов как YouTube, Metacafe, DailyMotion, Google Video и других сайтов - просто укажите URL-ссылку, а программа предложит доступные варианты скачивания видеоролика.
Высокая скорость загрузки обеспечивается использованием сложного динамического алгоритма сегментации, сжатия данных и повторного подключения к источнику данных. При этом программа отлично работает с протоколами HTTP, HTTPS и FTP, поддерживает брандмауэры, прокси-серверы, автоматические скрипты прокси, файлы перенаправления, куки, авторизации и т.д.
Интерфейс хоть и не содержит русской локализации, но достаточно прост и удобен для восприятия, сложных настроек нет, поэтому может быть рекомендован для использования даже неопытным пользователям.
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Отзывы о программе Xtreme Download Manager
mutant про Xtreme Download Manager 5.4.27 [21-02-2017]
Прога не поддерживает кирилицу, поэтому "кракозябрит" имена файлов.
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