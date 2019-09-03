Xtreme Download Manager для Windows

Xtreme Download Manager 7.2.8

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Описание Xtreme Download Manager 7.2.8Описание   Скачать Xtreme Download Manager 7.2.8СКАЧАТЬ (34,5 Мб) Скриншоты Xtreme Download Manager 7.2.8Скриншоты (8)   Статистика Xtreme Download Manager 7.2.8Статистика   Отзывы о Xtreme Download Manager 7.2.8Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Xtreme Download Manager - достаточно неплохой загрузчик файлов из интернета, позволяющий увеличить скорость обычного скачивания до 5 раз. Поддерживается возобновление прерванных закачек, автоматическое распределение файлов по целевым папкам (видео, музыка, программы, документы, архивы), реализована интеграция с одним из популярных браузеров (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari), есть планировщик для настройки по расписанию.

Кроме того, поможет Вам захватить видео с таких популярных ресурсов как YouTube, Metacafe, DailyMotion, Google Video и других сайтов - просто укажите URL-ссылку, а программа предложит доступные варианты скачивания видеоролика.

Высокая скорость загрузки обеспечивается использованием сложного динамического алгоритма сегментации, сжатия данных и повторного подключения к источнику данных. При этом программа отлично работает с протоколами HTTP, HTTPS и FTP, поддерживает брандмауэры, прокси-серверы, автоматические скрипты прокси, файлы перенаправления, куки, авторизации и т.д.

Интерфейс хоть и не содержит русской локализации, но достаточно прост и удобен для восприятия, сложных настроек нет, поэтому может быть рекомендован для использования даже неопытным пользователям.

Xtreme Download Manager
Xtreme Download Manager
Xtreme Download Manager
Xtreme Download Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Xtreme Download Manager

mutant про Xtreme Download Manager 5.4.27 [21-02-2017]

Прога не поддерживает кирилицу, поэтому "кракозябрит" имена файлов.
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