Icecream PDF Converter для Windows

Icecream PDF Converter 2.85

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Описание Icecream PDF Converter 2.85Описание   Скачать Icecream PDF Converter 2.85СКАЧАТЬ (126,08 Мб) Скриншоты Icecream PDF Converter 2.85Скриншоты (5)   Статистика Icecream PDF Converter 2.85Статистика   Отзывы о Icecream PDF Converter 2.85Отзывы (3)  
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3.87 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
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Icecream PDF Converter - простая в использовании программа для конвертирования файлов как в PDF формат, так и из PDF. Вы можете преобразовать PDF в JPG, BMP, EPS и другие форматы без ограничения по количеству страниц, а также файлы под паролем. Программа имеет встроенную PDF-читалку.

При преобразовании DOC, HTML, JPG, FB2 и другие файлы в PDF формат конвертер может склеивать исходные файлы в один PDF документ, а также предлагает множество настроек выходного файла. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс программы поможет пользователю избежать трудностей в использовании и облегчит процесс конвертирования файлов.

Возможности программы:

  • Поддерживает работу с PDF файлами, защищенными паролем, при условии ввода верного пароля до начала процесса конвертирования.
  • При конвертировании файлов в PDF, пользователь при необходимости может защитить его паролем.
  • Добавленные файлы формата PDF программа при конвертировании может разбить.
  • При конвертировании же в PDF формат пользователю доступно склеивание всех файлов в единый PDF.
  • Порядок файлов в очереди может мыть изменен с помощью кнопок-стрелок в правой части окна программы, так и с помощью перетаскивания файла на нужное место в очереди.
  • При конвертировании различных файлов в PDF доступны 2 вида настроек выходного файла: настройки файла и настройки верстки. В настройках файла можно изменить такие значения, как имя файла, название, автор и пароль. В настройках верстки можно изменить размеры изображения и страницы, поля, положение на странице, угол поворота и ориентацию. Результаты всех применяемых изменений видны в области просмотра выходного PDF в правом нижнем углу данной панели настроек.
  • Преобразование популярных форматов офисных документов в PDF: DOC в PDF, DOCX в PDF, ODT в PDF
  • Конвертация электронных таблиц XLS, ODS, XLSX в PDF
  • Преобразование HTML страницы и HTM документы в PDF формат.
  • Преобразование популярных форматов изображений JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF прямо в PDF.
  • Конвертирование электронных книг: EPUB в PDF, MOBI в PDF, FB2 в PDF.
  • Преобразование XPS файлы в PDF.
  • Преобразование PDF документы в изображения постранично в форматы: TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF.
  • Конвертирование PDF документов в EPS или WMF форматы.
  • Конвертирование PDF в HTML-код.
Что нового в Icecream PDF Converter 2.85?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Icecream PDF Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Icecream PDF Converter

Валерий про Icecream PDF Converter 2.83 [16-01-2019]

всего 2-файла и 5-страниц на пробу это более чем скромно
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Samir про Icecream PDF Converter 2.73 [20-09-2017]

Наконец нашел конвертер, который перевел ePUB в PDF. Спасибо.
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Alex001 про Icecream PDF Converter 1.50 [28-05-2015]

Текст распознает только на одном языке при конвертировании PDF в DOC.
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