Icecream PDF Converter - простая в использовании программа для конвертирования файлов как в PDF формат, так и из PDF. Вы можете преобразовать PDF в JPG, BMP, EPS и другие форматы без ограничения по количеству страниц, а также файлы под паролем. Программа имеет встроенную PDF-читалку.
При преобразовании DOC, HTML, JPG, FB2 и другие файлы в PDF формат конвертер может склеивать исходные файлы в один PDF документ, а также предлагает множество настроек выходного файла. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс программы поможет пользователю избежать трудностей в использовании и облегчит процесс конвертирования файлов.
Возможности программы:
Поддерживает работу с PDF файлами, защищенными паролем, при условии ввода верного пароля до начала процесса конвертирования.
При конвертировании файлов в PDF, пользователь при необходимости может защитить его паролем.
Добавленные файлы формата PDF программа при конвертировании может разбить.
При конвертировании же в PDF формат пользователю доступно склеивание всех файлов в единый PDF.
Порядок файлов в очереди может мыть изменен с помощью кнопок-стрелок в правой части окна программы, так и с помощью перетаскивания файла на нужное место в очереди.
При конвертировании различных файлов в PDF доступны 2 вида настроек выходного файла: настройки файла и настройки верстки. В настройках файла можно изменить такие значения, как имя файла, название, автор и пароль. В настройках верстки можно изменить размеры изображения и страницы, поля, положение на странице, угол поворота и ориентацию. Результаты всех применяемых изменений видны в области просмотра выходного PDF в правом нижнем углу данной панели настроек.
Преобразование популярных форматов офисных документов в PDF: DOC в PDF, DOCX в PDF, ODT в PDF
Конвертация электронных таблиц XLS, ODS, XLSX в PDF
Преобразование HTML страницы и HTM документы в PDF формат.
Преобразование популярных форматов изображений JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF прямо в PDF.
Конвертирование электронных книг: EPUB в PDF, MOBI в PDF, FB2 в PDF.
Преобразование XPS файлы в PDF.
Преобразование PDF документы в изображения постранично в форматы: TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF.
Конвертирование PDF документов в EPS или WMF форматы.