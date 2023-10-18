Amaze File Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 272 | Статистика
Размер:8,96 Мб
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Amaze File Manager - простой и удобный в эксплуатации файловый менеджер для Android, выполненный в стиле Android 5.0 Lollipop. Программа предлагает пользователю набор основных функций, характерных для подобных приложений (вырезать, копировать, удалить), а также позволяет работать одновременно с несколькими вкладками, менять по своему вкусу цветовые темы оформления и многое другое. Кроме этого в Amaze File Manager присутствует встроенный менеджер приложений, боковая панель для быстрой навигации, возможность управления закладками и пр.

Что нового в Amaze File Manager 3.8.5?
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