Amaze File Manager - простой и удобный в эксплуатации файловый менеджер для Android, выполненный в стиле Android 5.0 Lollipop. Программа предлагает пользователю набор основных функций, характерных для подобных приложений (вырезать, копировать, удалить), а также позволяет работать одновременно с несколькими вкладками, менять по своему вкусу цветовые темы оформления и многое другое. Кроме этого в Amaze File Manager присутствует встроенный менеджер приложений, боковая панель для быстрой навигации, возможность управления закладками и пр.