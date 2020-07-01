Chris-PC Game Booster для Windows

Chris-PC Game Booster 5.06.30

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Описание Chris-PC Game Booster 5.06.30Описание   Скачать Chris-PC Game Booster 5.06.30СКАЧАТЬ (2,75 Мб) Скриншоты Chris-PC Game Booster 5.06.30Скриншоты (3)   Статистика Chris-PC Game Booster 5.06.30Статистика   Отзывы о Chris-PC Game Booster 5.06.30Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Chris-PC Game Booster - полезная утилита для оптимизации ПК на максимальную работу в играх. Предлагает тонкую настройку для интернет-профиля игрока: выбор оси, процессора и типа интернет подключения, далее выставляется бегунок на желаемый результат и нажать на кнопку Оптимизация. Помимо «разгона» основных аппаратных компонентов, она настраивает сетевые ОС Windows параметры таким образом, чтобы получить лучший вариант необходимый для онлайн-профиля игрока.

Приложение увеличивает частоту кадров в играх и уменьшает количество лагов, улучшает использование сетевого подключения ПК и более эффективно использует процессор.

Особенности:

  • Улучшенная графика в играх (CPU / GPU / RAM): более высокий уровень отображения кадров, плавная анимация и т.п.
  • Не вносит изменения в параметры игр.
  • Возможность вернуться к предыдущим настройкам Windows: для поддержания совместимости с другими программами.
  • Увеличивает скорость всех типов подключения к интернету, таких как кабель, DSL, U-Verse, Fios и удаленного доступа.
  • Ускорение работы ПК за счет оптимизации параметров сиситемы.
  • Простой и понятный интерфейс.
Что нового в Chris-PC Game Booster 5.06.30?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Chris-PC Game Booster
Chris-PC Game Booster
Chris-PC Game Booster
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 873
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Chris-PC Game Booster

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