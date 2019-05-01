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Privacy Eraser 4.50.2960
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4.33 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Privacy Eraser - простой и удобный инструмент для очистки системы от мусорных файлов и реестра от ненужных записей. Позволяет уничтожить следы работы с web-сайтами, локальными документами, программами и т.п. Содержит более 200 специальных дополнений, позволяющих распознавать мусорную информацию. Ускоряет интернет-серфинг, повышает производительность и стабильность вашего ПК. Гибкая, настраиваемая и открытая архитектура подключаемых модулей позволяет настроить очистку системы "под себя".
Особенности программы:
- Очистка системы с дополнительными возможностями: очистка и перезагрузка, очистка и выключение, просто очистка.
- Автоматическая чистка по расписанию.
- Автоматически определяет спектр доступных интернет каналов и проводит полноценную зачистку конфиденциальной информации. Позволяет не только удалить данные о посещении тех или иных страниц, но также защитить пользователя от несанкционированного доступа к личному аккаунту.
- Поддержка всех популярных браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и Opera.
- Удаляет историю просмотренных сайтов, очищает кэш памяти браузера, cookies файлы, подчищает мусор в разных директориях, которые отводятся под временные Интернет файлы, очищается корзина и т.п.
- Поддерживает все современные форматы и сетевые протоколы.
- Поддержка плагинов для расширения возможностей очистки.
- Содержит инструменты для удаления программ, безопасное удаление файлов, менеджер автозагрузки, поддерживает функцию зачистки (стирания) дисков.
- Выдает подробную информацию о каждом рабочем процессе.
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Отзывы о программе Privacy Eraser
Andron про Privacy Eraser 4.18.0.2175 [03-11-2016]
После очистки Privacy Eraser CCleaner обнаруживает 1Мв под удаление; после очистки CCleaner Privacy Eraser обнаруживает более 12Мв.Вот такая разница и статистика.
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LEXER про Privacy Eraser 4.11.0.1920 [04-04-2016]
Отличная программа, явный конкурент Ccleaner, пользуюсь с первой версии и проблем не замечал,если программа добавляется в автозагрузку то снимите галочку в настройках,но можно и оставить если Вам необходима функция отслеживания аналогичная ccleaner.
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LEXER про Privacy Eraser 4.8.6.1768 [15-01-2016]
Программу проверил,не не каких принудительных добавлений в автозагрузку,в настройках снимите галочки с автозагрузки. Удаляется она легко и без специальных программ.В целом программа хорошая.
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Алексей про Privacy Eraser 4.7.2.1729 [13-01-2016]
Первый раз встретился с такой прогой. Удаляю ее из автозапуска, после перезагрузки она опять прописывается. Пытаюсь удалить через "пуск" "панель инструментов" - ее там нет. Пытаюсь удалить через спец. проги типа revo uninstaller или iobit uninstaller - они ее тоже не видят!!!??? Так то вот....
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fant78 про Privacy Eraser 4.7.2.1729 [09-01-2016]
Отличная программа!!!
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