Privacy Eraser 4.50.2960

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4.33 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.33 из 5

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5 Privacy Eraser - простой и удобный инструмент для очистки системы от мусорных файлов и реестра от ненужных записей. Позволяет уничтожить следы работы с web-сайтами, локальными документами, программами и т.п. Содержит более 200 специальных дополнений, позволяющих распознавать мусорную информацию. Ускоряет интернет-серфинг, повышает производительность и стабильность вашего ПК. Гибкая, настраиваемая и открытая архитектура подключаемых модулей позволяет настроить очистку системы "под себя". Особенности программы: Очистка системы с дополнительными возможностями: очистка и перезагрузка, очистка и выключение, просто очистка.

Автоматическая чистка по расписанию.

Автоматически определяет спектр доступных интернет каналов и проводит полноценную зачистку конфиденциальной информации. Позволяет не только удалить данные о посещении тех или иных страниц, но также защитить пользователя от несанкционированного доступа к личному аккаунту.

Поддержка всех популярных браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и Opera.

Удаляет историю просмотренных сайтов, очищает кэш памяти браузера, cookies файлы, подчищает мусор в разных директориях, которые отводятся под временные Интернет файлы, очищается корзина и т.п.

Поддерживает все современные форматы и сетевые протоколы.

Поддержка плагинов для расширения возможностей очистки.

Содержит инструменты для удаления программ, безопасное удаление файлов, менеджер автозагрузки, поддерживает функцию зачистки (стирания) дисков.

Выдает подробную информацию о каждом рабочем процессе.

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