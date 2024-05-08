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Мастерская видео-коллажей для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:25.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 271 | Статистика
Размер:52.67 Мб
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Мастерская видео-коллажей - бесплатная и простая в эксплуатации программа для мобильных устройств на базе Android, которая дает пользователю возможность быстро и легко создавать из фотографий красочные и эффектные видео-коллажи.

Достаточно лишь выбрать из галереи фотографии, после чего можно производить индивидуальную настройку коллажа, накладывая звуковые дорожки, изменяя стиль, компоновку, добавляя наклейки, фоновые изображения и текст. Полученный видео-коллаж можно сохранить в виде HD-изображения или видеофайла в формате MP4.

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