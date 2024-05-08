Мастерская видео-коллажей для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Scoompa
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 271 | Статистика
|Размер:
|52.67 Мб
|СКАЧАТЬ
Мастерская видео-коллажей - бесплатная и простая в эксплуатации программа для мобильных устройств на базе Android, которая дает пользователю возможность быстро и легко создавать из фотографий красочные и эффектные видео-коллажи.
Достаточно лишь выбрать из галереи фотографии, после чего можно производить индивидуальную настройку коллажа, накладывая звуковые дорожки, изменяя стиль, компоновку, добавляя наклейки, фоновые изображения и текст. Полученный видео-коллаж можно сохранить в виде HD-изображения или видеофайла в формате MP4.
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