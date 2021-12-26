Krita для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Krita Foundation
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 110 | Статистика
|Размер:
|215,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Krita - профессиональная бесплатная программа для рисования с открытым исходным кодом, оптимизированная для устройств с большим экраном (Android-планшетов и хромбуков). Создатели акцентируют внимание на том, что приложение специально предназначено для художников концепт-арта, иллюстраторов, художников по матовым и текстурным изображениям VFX-индустрии.
Программа основана на настольной версии Krita (которая по своим возможностям вполне может потягаться с такими монстрами, как Photoshop и Coral), имеет такой же пользовательский интерфейс, как и на десктопе, поэтому его пока нельзя использовать на смартфонах.
Поддерживается неразрушающее редактирование слоев и масок, работа с различными цветовыми моделями (в режиме от 8 до 32 бит с плавающей точкой на канал). Кроме того, реализованы популярные фильтры, корректирующие слои, маски и динамические фильтры, а также серия инструментов для ретуши и многое другое.
Ключевые особенности Krita:
- Интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс.
- Большой выбор кистей (смешивающие, фильтрующие, эффектные, спрей, кисти для заполнения объёмов и пр.).
- Стабилизатор кисти для сглаживания неровных мазков.
- Имитация бумаги и пастели.
- Работа со слоями.
- Поворот и зеркалирование холста.
- Диспетчер ресурсов для импорта текстурных пакетов и кистей.
- Встроенный помощник.
Примечание! Это бета-версия приложения (с ранним доступом) - многие инструменты работают в тестовом режиме и для реальной работы их надо использовать аккуратно.
Autodesk Pixlr - удобный и функциональный фоторедактор для Android, с помощью которого можно быстро...
Adobe Photoshop Sketch 2.2.321
Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами,...
Небольшая бесплатная программа для мобильных Android-устройств для создания комиксов и...
Бесплатный и простой в использовании создатель слайд-шоу и видеоредактор для мобильных...
Clip Studio Paint for Galaxy 1.11.6
Один из самых популярных на сегодняшний день инструментов для создания цифрового...
Мощная рисовалка для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает все необходимые...
Отзывы о программе Krita
Admin
Отзывов о программе Krita 5.0.0 пока нет, можете добавить...