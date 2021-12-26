Krita - профессиональная бесплатная программа для рисования с открытым исходным кодом, оптимизированная для устройств с большим экраном (Android-планшетов и хромбуков). Создатели акцентируют внимание на том, что приложение специально предназначено для художников концепт-арта, иллюстраторов, художников по матовым и текстурным изображениям VFX-индустрии.

Программа основана на настольной версии Krita (которая по своим возможностям вполне может потягаться с такими монстрами, как Photoshop и Coral), имеет такой же пользовательский интерфейс, как и на десктопе, поэтому его пока нельзя использовать на смартфонах.

Поддерживается неразрушающее редактирование слоев и масок, работа с различными цветовыми моделями (в режиме от 8 до 32 бит с плавающей точкой на канал). Кроме того, реализованы популярные фильтры, корректирующие слои, маски и динамические фильтры, а также серия инструментов для ретуши и многое другое.

Ключевые особенности Krita:

Интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс.

Большой выбор кистей (смешивающие, фильтрующие, эффектные, спрей, кисти для заполнения объёмов и пр.).

Стабилизатор кисти для сглаживания неровных мазков.

Имитация бумаги и пастели.

Работа со слоями.

Поворот и зеркалирование холста.

Диспетчер ресурсов для импорта текстурных пакетов и кистей.

Встроенный помощник.

Примечание! Это бета-версия приложения (с ранним доступом) - многие инструменты работают в тестовом режиме и для реальной работы их надо использовать аккуратно.