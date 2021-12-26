Krita для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 110 | Статистика
Размер:215,24 Мб
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Krita скриншот № 1
Krita скриншот № 2

Krita - профессиональная бесплатная программа для рисования с открытым исходным кодом, оптимизированная для устройств с большим экраном (Android-планшетов и хромбуков). Создатели акцентируют внимание на том, что приложение специально предназначено для художников концепт-арта, иллюстраторов, художников по матовым и текстурным изображениям VFX-индустрии.

Программа основана на настольной версии Krita (которая по своим возможностям вполне может потягаться с такими монстрами, как Photoshop и Coral), имеет такой же пользовательский интерфейс, как и на десктопе, поэтому его пока нельзя использовать на смартфонах.

Поддерживается неразрушающее редактирование слоев и масок, работа с различными цветовыми моделями (в режиме от 8 до 32 бит с плавающей точкой на канал). Кроме того, реализованы популярные фильтры, корректирующие слои, маски и динамические фильтры, а также серия инструментов для ретуши и многое другое.

Ключевые особенности Krita:

  • Интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс.
  • Большой выбор кистей (смешивающие, фильтрующие, эффектные, спрей, кисти для заполнения объёмов и пр.).
  • Стабилизатор кисти для сглаживания неровных мазков.
  • Имитация бумаги и пастели.
  • Работа со слоями.
  • Поворот и зеркалирование холста.
  • Диспетчер ресурсов для импорта текстурных пакетов и кистей.
  • Встроенный помощник.

Примечание! Это бета-версия приложения (с ранним доступом) - многие инструменты работают в тестовом режиме и для реальной работы их надо использовать аккуратно.

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