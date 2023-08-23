DiskMax - инструмент для очистки компьютера от мусора и оптимизации основных рабочих параметров. Со временем на ПК скапливаются ненужные и неиспользуемые файлы, остатки удаленных приложений и другой балласт, что приводит к заметному замедлению скорости запуска системы, программ, игр, да и вообще может произойти зависание.



Эта программа позволит Вашему ПК быть всегда в "чистом" виде. При этом от пользователя не требуются специальные знания и специфические навыки - все происходит в автоматическом режиме. При старте инструмента необходимо выбрать один из 4 типов сканирования: Quick (быстрый), Standard (стандартный), Detailed (детальный), Complete (полный). Каждый режим отличается глубиной поиска ненужных и поврежденных данных, а также количеством анализируемых параметров Вашего ПК.



DiskMax проверит корзину, временные файлы, кэш и историю интернет браузеров, куки и регистрационные данные на сайтах, системные файлы, дефрагментированность дисков и многое-многое другое. Информация о каждом типе будет выдаваться в отдельном окошке, просто нажимайте "Да" или "Нет" - все остальное программа делает сама, а Вы просто ждете окончания очистки, наблюдая как мусор "улетает" из системы.



Используя DiskMax время от времени, Вы тем самым сможете избежать многих проблем с Вашим ПК, таких как медленное открытие страниц в интернете, зависание системы, траблы в играх, долгий запуск приложений на ПК и т.д.