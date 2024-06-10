Ashampoo 3D CAD Professional для Windows
|Оценка:
|2.99/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $299.99
|Ограничение:
|14 дней работы
|Версия:
|10.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категории:
|3D - Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 425 | Статистика
|Размер:
|1.79 Гб
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Ashampoo 3D CAD Professional - отличная САПР-платформа для проектирования конструкций знаний, дизайна интерьеров и ландшафта с полноценным набором функциональных возможностей и соответствием всем профессиональным требованиям.
Эту приложение отличает хорошо продуманный интерфейс, где каждая опция структурирована по назначению ее применения и доступна буквально в пару кликов мышки. При этом Вы можете сами определять визуальный вид панели инструментов: от классического расположения вкладок на панели до стильного ленточного расположения, наподобие Microsoft Office.
Если ранее Вы не сталкивались с CAD-программами или просто возникли сложности в работе, то на помощь Вам придут умные помощники ввода данных и мастера-подсказки для правильного использования той или иной функции, что позволит начать проектировать в Ashampoo 3D CAD Professional даже начинающему дизайнеру.
Ну и конечно же база Ashampoo 3D CAD Professional содержит огромную библиотеку элементов интерьера и экстерьера, конструкций и обозначений, материалов и текстур. Тут Вы найдете и двери, и окна, и балконы, и навесы, и электрические установки, и лестничные пролеты, и много других элементов, которые можно использовать в своем проекте простым перетаскиванием из доступного списка.
Что еще стоит отметить, так это симуляцию света и тени, что придает модели Вашего проекта на экране монитора завершенный и реалистичный вид, а также и помогает определить наилучший выбор размещения позиций электроосветительных приборов. Созданные элементы конструкций отлично смотрятся в 3D-отображении, позволяя наглядно увидеть, что у Вас получилось, и при необходимости внести поправки и корректировки.
Ashampoo 3D CAD Professional поддерживает работу с популярными CAD-форматами - DXF и DWF. При этом Вы можете легко как импортировать, так и экспортировать проекты в/из других САПР-приложений, если в этом есть необходимость.
Одним словом, планируйте, создавайте и визуализируйте Ваши интересные дизайнерские идеи с помощью профессионального инструмента Ashampoo 3D CAD Professional, в котором Вам под силу реализовать самые смелые задумки.
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