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PC Reviver 3.7.0.26
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3.67 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 3.67 из 5
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PC Reviver - мощный многофункциональный инструмент для настройки и оптимизации всех рабочих параметров Вашего компьютера. Программа сканирует систему Windows на наличие обновлений, диагностирует имеющиеся драйвера, проверяет реестр и мониторит мусорные файлы. Запустите анализ компьютера и дождитесь его результатов - Вам будут представлены все найденные ошибки, патчи для обновлений, новые версии драйверов и т.д. С информацией каждого раздела можно познакомится более подробно и отметить нужные на Ваш взгляд процессы оптимизации. Чтобы внести исправления просто кликните на соответствующую кнопку "Исправить".
Есть в PC Reviver и дополнительный инструментарий для удобной настройки, управления и обслуживания ПК:
- дефрагментатор реестра,
- менеджер автозагрузок,
- блок резервного копирования драйверов,
- деинсталлятор программ,
- подробная системная информация,
- библиотека системных процессов и др.
Что еще стоит выделить, так это встроенный помощник для решения возникающих проблем в интернет-сообществее. В этом разделе Вы можете найти описание и методы исправления различных ошибок, с которыми уже сталкивались другие пользователи. Если Ваш случай еще не описан, то задайте свой вопрос и дождитесь рекомендаций.
PC Reviver имеет стильный интерфейс и инновационный дизайн, в котором приятно работать. Если же говорить о настройках, то разработчики постарались максимально упростить задачу пользователя, ориентируя приложение на рядовых владельцев ПК, не обладающих глубокими и специфическими познаниями в области настройки компьютера.
В целом же, PC Reviver отличный помощник для восстановления и поддержания оптимальной производительности, чистоты и стабильности Вашего ПК.
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Отзывы о программе PC Reviver
МимоПроходимец про PC Reviver 2.0.4.28 [11-11-2015]
Подозреваю программу в шулерстве за деньги.
видимых результатов нет, а анализ фрагментации регистра дает одни и те же цифры и картинки после каждой дефрагментации.
3 | 1 | Ответить
666 про PC Reviver 2.0.0.44 [25-06-2015]
50 долларов это даже близко не 500 деревянных. Мужик,очнись!
5 | | Ответить
Warfagolik про PC Reviver 2.0.0.44 [02-05-2015]
Прога полезная но вот где б под неё ещё и ключик добыть. т.к. покупать за 500 деревянных ну это черезчур. пологаю
8 | 3 | Ответить
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