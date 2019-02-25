Glary Disk Cleaner для Windows

Glary Disk Cleaner 5.0.1.166

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Описание Glary Disk Cleaner 5.0.1.166Описание   Скачать Glary Disk Cleaner 5.0.1.166СКАЧАТЬ (6,26 Мб) Скриншоты Glary Disk Cleaner 5.0.1.166Скриншоты (4)   Статистика Glary Disk Cleaner 5.0.1.166Статистика   Отзывы о Glary Disk Cleaner 5.0.1.166Отзывы (3)  
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3.91 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
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Glary Disk Cleaner - одно из самых простых решений для очистки Вашего ПК от различных мусорных файлов, которые остаются после работы браузеров, неправильного удаления приложений и обновления системы Windows. Этот инструмент рассчитан специально на неопытных пользователей, не обладающих глубокими познаниями в обслуживании ПК. Для этого программа реализована в простом и понятном интерфейсе с минимумом настроек.

Все что нужно - выбрать в левой части программы разделы, которые необходимо проанализировать и очистить в них ненужные данные. Далее запускайте сканирование, ждать проверки долго не придется - уже через несколько секунд перед Вами будет информация о том, сколько места на Вашем жестком диске может быть освобождено. Иногда эта цифра может быть достаточно большой, что говорит о большой замусоренности системы. Все эти "лишние" файлы тормозят работу ПК, ухудшают производительность и влияют на общую стабильность. Очистите мусор и Вы избавитесь от множества проблем с компьютером.

Поддерживается настройка типов файлов для игнорирования при очистке. Все проделанные операции доступны в разделе Истории, где указана дата и объем высвобожденного места на диске.

Основные разделы очистки с помощью Glary Disk Cleaner:

  • временные файлы системы,
  • неверные ярлыки меню "Пуск",
  • корзина,
  • обновления Windows,
  • кэш шрифтов,
  • системный журнал,
  • браузеры (Mozilla Firefox, Google Chrome, IE, Safari) - кэш, история, временные файлы,
  • приложения на ПК.
Скриншоты Glary Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 697
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Glary Disk Cleaner

Alemox про Glary Disk Cleaner 5.0.1.147 [23-07-2018]

Я руками эти папки быстрее очищу, чем программой, которая наверно ещё и в фоне сидит память кушает. Какой смысл от этих программ?
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Сергей про Glary Disk Cleaner 5.0.1.144 [09-06-2018]

чистить нужно avz malware PrivaZer Комодо неплохой сейчас
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Александр про Glary Disk Cleaner 5.0.1.109 [12-12-2016]

Установил, пользовался пока один раз, но пока что претензий нет, до этого ставил знаменитый Cclenar, при установки хапанул вирус на рекламу, до сих пор избавится не могу, чем не чистил уже комп, и авастом и нодом и родный антивирусом от винды. Но не об этом Cclenar мне с грехом пополам нашел только чуть больше чем сама винда находит при очистки диска, а этот Glary Disk нашел мне 1,8 гб мусора... ну вот типа того ))
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