Glary Disk Cleaner - одно из самых простых решений для очистки Вашего ПК от различных мусорных файлов, которые остаются после работы браузеров, неправильного удаления приложений и обновления системы Windows. Этот инструмент рассчитан специально на неопытных пользователей, не обладающих глубокими познаниями в обслуживании ПК. Для этого программа реализована в простом и понятном интерфейсе с минимумом настроек.

Все что нужно - выбрать в левой части программы разделы, которые необходимо проанализировать и очистить в них ненужные данные. Далее запускайте сканирование, ждать проверки долго не придется - уже через несколько секунд перед Вами будет информация о том, сколько места на Вашем жестком диске может быть освобождено. Иногда эта цифра может быть достаточно большой, что говорит о большой замусоренности системы. Все эти "лишние" файлы тормозят работу ПК, ухудшают производительность и влияют на общую стабильность. Очистите мусор и Вы избавитесь от множества проблем с компьютером.

Поддерживается настройка типов файлов для игнорирования при очистке. Все проделанные операции доступны в разделе Истории, где указана дата и объем высвобожденного места на диске.

Основные разделы очистки с помощью Glary Disk Cleaner: