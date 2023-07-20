Eusing Clock для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 232 | Статистика
Размер:448 Кб
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Eusing Clock скриншот № 4

Eusing Clock - стильные и красочные часы на Вашем рабочем столе с функцией будильника. Несмотря на то, что текущее время и дату Вы можете увидеть на панели задач в стандартном исполнении, приложение позволяет создать и настроить свои собственные часы в необычном визуальном оформлении.

В программе можно сделать сразу несколько циферблатов, где будет отображаться не только правильное местное время, но и текущее время в любом другом городе планеты, что особенно удобно, когда Вы общаетесь с пользователями из других стран. Привычных цифр на делениях нет - выполнена простая градуировка по часам, минутам и секундам, которая может быть убрана. Однако само время и дата всегда показывается в центре циферблата.

Часы Eusing Clock полностью настраиваются:

  • 12-часовой и 24-часовой форматы времени,
  • регулирование радиуса циферблата (от 48 до 128 мм),
  • регулирование ширины кольца для часов, минут и секунд (от 10 до 50 мм),
  • выделение разным цветом шкалы часов, минут и секунд,
  • размещение часов в любом месте экрана с возможностью быть всегда поверх всех окон.

Реализован в программе и будильник. При наступлении указанного Вами времени программа может выполнить несколько действий: показать произвольный текст (до 256 символов) и подать звуковой сигнал, выключить или перегрузить ПК, заблокировать вход в систему, запустить какой-либо файл (документ или URL-ссылку).

В целом, данная утилита скрасит Ваш рабочий стол, позволив добавить на экран монитора интересные и необычные часы.

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