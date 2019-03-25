CocCoc Browser для Windows

CocCoc Browser 78.0.136

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Описание CocCoc Browser 78.0.136Описание   Скачать CocCoc Browser 78.0.136СКАЧАТЬ (1,17 Мб) Скриншоты CocCoc Browser 78.0.136Скриншоты (8)   Статистика CocCoc Browser 78.0.136Статистика   Отзывы о CocCoc Browser 78.0.136Отзывы (40)  
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3.62 из 5, всего оценок - 203
  • Рейтинг программы - 3.62 из 5
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CocCoc Browser - браузер от вьетнамской компании Cc Cc. Основан на открытом исходном коде проекта Chromium, и визуально очень похож на Google Chrome. Браузер имеет упрощенный дизайн, что позволяет пользователю полностью сосредоточить все внимание на содержимом страницы. Большинство задач браузера выполняются в единственном окне.

Среди особоенностей этого web-обозревателя можно назвать обход блокировки сайтов, например, Facebook, загрузка файлов в несколько потоков и др.

Возможности браузера:

  • Отлавливает и позволяет загружать потоковый аудио- и видео-контент с популярных веб-сайтов, например, YouTube и Dailymotion;
  • Строка поиска встроена в адресную строку;
  • Каждая вкладка браузера является отдельным процессом, что при потере контроля в одной вкладке предотвращает потерю данных в других;
  • Поддерживает все дополнения Google Chrome;
  • Загрузка файлов в несколько потоков. При закрытии и открытии браузера прерванные загрузки возобновляются;
  • Базируется на Webkit, быстром, оптимизированном и свободном движке для отображения веб-страниц;
  • Браузер имеет встроенный движок V8 для обработки кодов javascript, благодаря которому значительно увеличивается скорость чтения и обработки сайтов;
  • Наличие режима «Инкогнито» для конфиденциального посещения интернета;
  • Встроенный диспетчер задач, отображающий количество процессов, запущенных в браузере и позволяющий при необходимости завершить отдельные процессы;
  • Высокий уровень безопасности и скорости работы;
  • Улучшенная поддержка HTML5.
Что нового в CocCoc Browser 78.0.136?
  • Исправлены ошибки
CocCoc Browser
CocCoc Browser
CocCoc Browser
CocCoc Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 133
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе CocCoc Browser

tattoo про CocCoc Browser 68.4.180 [21-10-2018]

taurus1605,расширения от хрома.
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tattoo про CocCoc Browser 68.4.180 [21-10-2018]

норм.спид диал ставьте не будет иероглифов.магаз в настройках отключить надо.шустрее Cent.из плюшек грабер хороший.да и вообще стабильно робит.пока пускай стоит.нравится.портабл версия.
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Сергей Чернышов про CocCoc Browser 68.4.180 [03-07-2018]

Этот браузер меня приятно удивил: умеет качать видео с многих сайтов! Притом качает БЫСТРО.
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sorry про CocCoc Browser 66.4.120 [24-11-2017]

Даже на их сайте какой-то подозрительный только web-on установщик.
Типа как полная версия боится,что не пройдет через антивирь.
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Борис про CocCoc Browser 66.4.107 [29-09-2017]

Установи Расширение Gismeteo Tab. И вместо вьетнамской рекламы будешь смотреть прогноз погоды :))
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