|
CocCoc Browser 78.0.136
|
|
|
|Оцените программу!
3.62 из 5, всего оценок - 203
|
- Рейтинг программы - 3.62 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
CocCoc Browser - браузер от вьетнамской компании Cc Cc. Основан на открытом исходном коде проекта Chromium, и визуально очень похож на Google Chrome. Браузер имеет упрощенный дизайн, что позволяет пользователю полностью сосредоточить все внимание на содержимом страницы. Большинство задач браузера выполняются в единственном окне.
Среди особоенностей этого web-обозревателя можно назвать обход блокировки сайтов, например, Facebook, загрузка файлов в несколько потоков и др.
Возможности браузера:
- Отлавливает и позволяет загружать потоковый аудио- и видео-контент с популярных веб-сайтов, например, YouTube и Dailymotion;
- Строка поиска встроена в адресную строку;
- Каждая вкладка браузера является отдельным процессом, что при потере контроля в одной вкладке предотвращает потерю данных в других;
- Поддерживает все дополнения Google Chrome;
- Загрузка файлов в несколько потоков. При закрытии и открытии браузера прерванные загрузки возобновляются;
- Базируется на Webkit, быстром, оптимизированном и свободном движке для отображения веб-страниц;
- Браузер имеет встроенный движок V8 для обработки кодов javascript, благодаря которому значительно увеличивается скорость чтения и обработки сайтов;
- Наличие режима «Инкогнито» для конфиденциального посещения интернета;
- Встроенный диспетчер задач, отображающий количество процессов, запущенных в браузере и позволяющий при необходимости завершить отдельные процессы;
- Высокий уровень безопасности и скорости работы;
- Улучшенная поддержка HTML5.
|
|Что нового в CocCoc Browser 78.0.136?
|
|
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
Яндекс.Браузер 19.3.1.779
Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает
Tor Browser 8.0.7
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
Opera 12.18
Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной
Google Chrome 73.0.3683.86
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель
Opera 58.0.3135.117
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,
Mozilla Firefox Quantum 66.0
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция
|
|
Отзывы о программе CocCoc Browser
tattoo про CocCoc Browser 68.4.180 [21-10-2018]
taurus1605,расширения от хрома.
| | Ответить
tattoo про CocCoc Browser 68.4.180 [21-10-2018]
норм.спид диал ставьте не будет иероглифов.магаз в настройках отключить надо.шустрее Cent.из плюшек грабер хороший.да и вообще стабильно робит.пока пускай стоит.нравится.портабл версия.
1 | | Ответить
Сергей Чернышов про CocCoc Browser 68.4.180 [03-07-2018]
Этот браузер меня приятно удивил: умеет качать видео с многих сайтов! Притом качает БЫСТРО.
1 | | Ответить
sorry про CocCoc Browser 66.4.120 [24-11-2017]
Даже на их сайте какой-то подозрительный только web-on установщик.
Типа как полная версия боится,что не пройдет через антивирь.
14 | | Ответить
Борис про CocCoc Browser 66.4.107 [29-09-2017]
Установи Расширение Gismeteo Tab. И вместо вьетнамской рекламы будешь смотреть прогноз погоды :))
| | Ответить
|Читать все отзывы (40) / Добавить отзыв
|