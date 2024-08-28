Easy Uninstaller для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.9.173 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 154 | Статистика
Размер:9.4 Мб
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Easy Uninstaller - утилита для легкого и быстрого удаления приложений Android. Поможет очистить ваш телефон ненужных и устаревших приложений. Есть возможность пакетного удаления. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.

Особенности Easy Uninstaller:

  • Пакетное удаление
  • Быстрое удаление одним кликом
  • Отображение названия приложения, версии, время обновления, размер
  • Встроенный поиск приложения по имени
  • Различные режимы сортировки (по имени, версии, времени обновления или размеру).
  • Можно делиться приложениями
  • Запуск приложения
  • Список кэшированных приложений
  • Поиск выбранных приложений в Google Market
  • Поддержка App2SD
  • История удаленных приложений
  • Функция напоминания об удалении.
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