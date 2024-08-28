Easy Uninstaller для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.9.173 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|INFOLIFE LLC
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 154 | Статистика
|Размер:
|9.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Easy Uninstaller - утилита для легкого и быстрого удаления приложений Android. Поможет очистить ваш телефон ненужных и устаревших приложений. Есть возможность пакетного удаления. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
Особенности Easy Uninstaller:
- Пакетное удаление
- Быстрое удаление одним кликом
- Отображение названия приложения, версии, время обновления, размер
- Встроенный поиск приложения по имени
- Различные режимы сортировки (по имени, версии, времени обновления или размеру).
- Можно делиться приложениями
- Запуск приложения
- Список кэшированных приложений
- Поиск выбранных приложений в Google Market
- Поддержка App2SD
- История удаленных приложений
- Функция напоминания об удалении.
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