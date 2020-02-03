Epic Privacy Browser - очередная реализация браузера на платформе Chromium, который ориентирован на защиту конфиденциальности пользователя в Интернете. Из этого web-обозревателя удалены практически все функции и инструменты, с помощью которых можно отследить действия пользователя: не поддерживаются плагины, не сохраняется история посещений и пароли, блокируются куки, автоматически очищается кэш, нет подсказки адресной строки, деактивирован автопереводчик и многое другое.

Из доступных опций стоит выделить вшитый инструмент Do Not Track, который блокирует web-аналитику, рекламные сети, запросы социальных сетей и другие элементы, которые отслеживают Вашу активность вплоть до нажатия на определенную клавишу.

Что еще интересно, так это встроенный прокси-сервер. Эта функция активируется в ручном режиме, изменяя местоположение пользователя для всех поисковых систем на Нью-Джерси (США). Таким образом, предотвращается возможность поисковым системам сопоставлять запросы пользователя с его реальным IP-адресом.

Основные возможности: