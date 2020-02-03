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Epic Privacy Browser для Windows

Epic Privacy Browser 79.0.3945.130

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Описание Epic Privacy Browser 79.0.3945.130Описание   Скачать Epic Privacy Browser 79.0.3945.130СКАЧАТЬ (1,75 Мб) Скриншоты Epic Privacy Browser 79.0.3945.130Скриншоты (5)   Статистика Epic Privacy Browser 79.0.3945.130Статистика   Отзывы о Epic Privacy Browser 79.0.3945.130Отзывы (11)  
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4.35 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Epic Privacy Browser - очередная реализация браузера на платформе Chromium, который ориентирован на защиту конфиденциальности пользователя в Интернете. Из этого web-обозревателя удалены практически все функции и инструменты, с помощью которых можно отследить действия пользователя: не поддерживаются плагины, не сохраняется история посещений и пароли, блокируются куки, автоматически очищается кэш, нет подсказки адресной строки, деактивирован автопереводчик и многое другое.

Из доступных опций стоит выделить вшитый инструмент Do Not Track, который блокирует web-аналитику, рекламные сети, запросы социальных сетей и другие элементы, которые отслеживают Вашу активность вплоть до нажатия на определенную клавишу.

Что еще интересно, так это встроенный прокси-сервер. Эта функция активируется в ручном режиме, изменяя местоположение пользователя для всех поисковых систем на Нью-Джерси (США). Таким образом, предотвращается возможность поисковым системам сопоставлять запросы пользователя с его реальным IP-адресом.

Основные возможности:

  • функция блокировки слежения Do Not Track
  • перенаправляющий прокси-сервер для подмены IP-адреса
  • безопасный поиск
  • удаление всей статистики и истории при закрытии браузера
  • отключенная поддержка плагинов и др.
Что нового в Epic Privacy Browser 79.0.3945.130?
  • Обновлена версия Chromium
Epic Privacy Browser
Epic Privacy Browser
Epic Privacy Browser
Epic Privacy Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 11 678
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Epic Privacy Browser

Pavel про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [12-12-2019]

В принципе хороший браузер, сильно от конкурентов не отличается, но если сравнивать с Multilogin, то более анонимный. Если сравнивать с Linkesfere то более дешевый. С Gologinapp практически не отличается. В принципе, рекомендую к использованию, опыт один год, пользуюсь в связке с тем же gologinappом. Если есть вопросы про использование пишите здесь, отвечу
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Dmitry про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [13-12-2018]

Рвется в сеть даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!
Вот лог роутера. Напомню: браузер неактивен!
Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Could not connect to tracker
Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying announce in 7223 seconds.
Dec 13 11:49:18miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 11:55:39miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 1191 times.
Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker
Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying scrape in 7253 seconds.
Dec 13 11:57:42miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 11:59:52miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.
Dec 13 12:00:33ndmNetwork::ArpTable: invalid flags in ARP table: 0x2.
Dec 13 12:01:54miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 12:04:05miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.
Dec 13 12:05:31transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker
2 | 11 | Ответить

Станислав про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [03-05-2018]

Отличный браузер! Да, есть проблемы: прокси бесплатный и поэтому не всегда работает так, как хотелось бы. Из-за того, что некоторые скрипты блокируются, некоторые сайты не работают адекватно. Он в общем, очень удобная штука для тех кто хочет иметь безопасный серфинг с обходом всех блокировок и не заморачиваться с техническими вопросами безопасности. Пользовался больше 2-х лет (примерно). В основном, только положительные эмоции. Если прокси дурит, можно временно воспользоваться другим браузером.
Сейчас поставил новую операционку - Вин8 и столкнулся с проблемой: не может Эпик установится. Похоже, перекрывают ему кислород. Никому не нужен конкурент, который не дает заработать не пользователях интернета...
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moder69 про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [20-03-2018]

Отменный брузак, с фичами под скрытия сёрфинга.
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Эпик пользователь в догон про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [28-11-2017]

Бывают иногда проблемы при открытии некоторых сайтов
(очень редко, практически единичные случаи).
Например на хэдхантере нельзя посмотреть вакансии по карте
(именно сама карта почему-то не загружается, хотя пишет, что идет загрузка вакансий).
Это пока единственное, с чем я столкнулся.
Хотя лазаю в инете ежедневно и по-многу часов
и на сотнях и наших, и зарубежных сайтов бываю.
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