Epic Privacy Browser - очередная реализация браузера на платформе Chromium, который ориентирован на защиту конфиденциальности пользователя в Интернете. Из этого web-обозревателя удалены практически все функции и инструменты, с помощью которых можно отследить действия пользователя: не поддерживаются плагины, не сохраняется история посещений и пароли, блокируются куки, автоматически очищается кэш, нет подсказки адресной строки, деактивирован автопереводчик и многое другое.
Из доступных опций стоит выделить вшитый инструмент Do Not Track, который блокирует web-аналитику, рекламные сети, запросы социальных сетей и другие элементы, которые отслеживают Вашу активность вплоть до нажатия на определенную клавишу.
Что еще интересно, так это встроенный прокси-сервер. Эта функция активируется в ручном режиме, изменяя местоположение пользователя для всех поисковых систем на Нью-Джерси (США). Таким образом, предотвращается возможность поисковым системам сопоставлять запросы пользователя с его реальным IP-адресом.
Основные возможности:
функция блокировки слежения Do Not Track
перенаправляющий прокси-сервер для подмены IP-адреса
безопасный поиск
удаление всей статистики и истории при закрытии браузера
Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает
Отзывы о программе Epic Privacy Browser
Pavel про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [12-12-2019]
В принципе хороший браузер, сильно от конкурентов не отличается, но если сравнивать с Multilogin, то более анонимный. Если сравнивать с Linkesfere то более дешевый. С Gologinapp практически не отличается. В принципе, рекомендую к использованию, опыт один год, пользуюсь в связке с тем же gologinappом. Если есть вопросы про использование пишите здесь, отвечу | | Ответить
Dmitry про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [13-12-2018]
Рвется в сеть даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!
Вот лог роутера. Напомню: браузер неактивен!
Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Could not connect to tracker
Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying announce in 7223 seconds.
Dec 13 11:49:18miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 11:55:39miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 1191 times.
Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker
Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying scrape in 7253 seconds.
Dec 13 11:57:42miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 11:59:52miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.
Dec 13 12:00:33ndmNetwork::ArpTable: invalid flags in ARP table: 0x2.
Dec 13 12:01:54miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address
Dec 13 12:04:05miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.
Dec 13 12:05:31transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker 2 | 11 | Ответить
Станислав про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [03-05-2018]
Отличный браузер! Да, есть проблемы: прокси бесплатный и поэтому не всегда работает так, как хотелось бы. Из-за того, что некоторые скрипты блокируются, некоторые сайты не работают адекватно. Он в общем, очень удобная штука для тех кто хочет иметь безопасный серфинг с обходом всех блокировок и не заморачиваться с техническими вопросами безопасности. Пользовался больше 2-х лет (примерно). В основном, только положительные эмоции. Если прокси дурит, можно временно воспользоваться другим браузером.
Сейчас поставил новую операционку - Вин8 и столкнулся с проблемой: не может Эпик установится. Похоже, перекрывают ему кислород. Никому не нужен конкурент, который не дает заработать не пользователях интернета... 3 | 5 | Ответить
moder69 про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [20-03-2018]
Отменный брузак, с фичами под скрытия сёрфинга. 5 | 2 | Ответить
Эпик пользователь в догон про Epic Privacy Browser 62.0.3202.94 [28-11-2017]
Бывают иногда проблемы при открытии некоторых сайтов
(очень редко, практически единичные случаи).
Например на хэдхантере нельзя посмотреть вакансии по карте
(именно сама карта почему-то не загружается, хотя пишет, что идет загрузка вакансий).
Это пока единственное, с чем я столкнулся.
Хотя лазаю в инете ежедневно и по-многу часов
и на сотнях и наших, и зарубежных сайтов бываю. 3 | 2 | Ответить