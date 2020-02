Epic Privacy Browser

Dmitry Рвется в сеть даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!

Вот лог роутера. Напомню: браузер неактивен!

Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Could not connect to tracker

Dec 13 11:47:58transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying announce in 7223 seconds.

Dec 13 11:49:18miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address

Dec 13 11:55:39miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 1191 times.

Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker

Dec 13 11:55:50transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Retrying scrape in 7253 seconds.

Dec 13 11:57:42miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address

Dec 13 11:59:52miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.

Dec 13 12:00:33ndmNetwork::ArpTable: invalid flags in ARP table: 0x2.

Dec 13 12:01:54miniupnpdfailed to convert hostname 'fdca:b2cc:785a:0:290:a9ff:fe3a:b5af' to an IP address

Dec 13 12:04:05miniupnpdCore::Syslog: last message repeated 595 times.

Dec 13 12:05:31transmissiondEpic Privacy Browser 62.0.3202.94 Portable by Cento8 Scrape error: Could not connect to tracker

