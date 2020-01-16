Pushbullet - очень удобное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко передавать всевозможные файлы, напоминания, списки задач, заметки, ссылки и пр. с настольного компьютера на мобильное устройство и обратно.

Отправка файлов и заметок с ПК осуществляется посредством веб-браузера, поэтому перед началом использования Pushbullet необходимо на домашней странице сервиса зарегистрироваться при помощи учетной записи Google, а также установить дополнение для используемого обозревателя, после чего мобильное устройство появляется в списке подключенных устройств.

Отправленные файлы, ссылки, списки, напоминания и фотографии, появятся в панели уведомлений телефона, как обычное входящее сообщение. Также присутствует возможность передавать данные на устройства своим друзьям (для этого у них также должна быть установлена программа Pushbullet).