WirelessConnectionInfo - простенькая портативная (не требующая установки) утилита, которая отображает общую информацию и статистические данные об активом Wi-Fi соединении. После запуска программы при наличии беспроводного соединения Вам станет доступна в едином окне информация о наименовании SSID, BSSID, типе PHY, качестве сигнала, скорости передачи и приема данных, алгоритме аутентификации, номере канала и много других характеристик.

Вся информация может быть экспортирована в HTML-отчет для дальнейшего анализа и обработки. В целом, WirelessConnectionInfo пригодится тем пользователям, которые так или иначе сталкиваются с необходимостью получения всех данных о своем WiFi канале, быстро отображая всю необходимую информацию в одном удобном для восприятия интерфейсе.