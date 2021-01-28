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WirelessConnectionInfo для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 140 | Статистика
Размер:56 Кб
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WirelessConnectionInfo скриншот № 1
WirelessConnectionInfo скриншот № 2

WirelessConnectionInfo - простенькая портативная (не требующая установки) утилита, которая отображает общую информацию и статистические данные об активом Wi-Fi соединении. После запуска программы при наличии беспроводного соединения Вам станет доступна в едином окне информация о наименовании SSID, BSSID, типе PHY, качестве сигнала, скорости передачи и приема данных, алгоритме аутентификации, номере канала и много других характеристик.

Вся информация может быть экспортирована в HTML-отчет для дальнейшего анализа и обработки. В целом, WirelessConnectionInfo пригодится тем пользователям, которые так или иначе сталкиваются с необходимостью получения всех данных о своем WiFi канале, быстро отображая всю необходимую информацию в одном удобном для восприятия интерфейсе.

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