jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров.

К плюсам программы стоит отнести внушительный список поддерживаемых аудио форматов (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .wma, .mid и др.), широкие возможности для работы со списками воспроизведения, сортировку композиций по альбомам, жанрам и исполнителям, а также встроенный 20-полосный эквалайзер.

Также присутствует тесная интеграция с клиентом Last.fm, благодаря чему программа может находить подробную информацию о проигрываемой композиции в базе сервиса.

Основные возможности jetAudio Music Player Basic: