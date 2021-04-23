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jetAudio Music Player Basic для Android

Описание
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Оценка: 3.60/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 286 | Статистика
Размер:19,47 Мб
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jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров.

К плюсам программы стоит отнести внушительный список поддерживаемых аудио форматов (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .wma, .mid и др.), широкие возможности для работы со списками воспроизведения, сортировку композиций по альбомам, жанрам и исполнителям, а также встроенный 20-полосный эквалайзер.

Также присутствует тесная интеграция с клиентом Last.fm, благодаря чему программа может находить подробную информацию о проигрываемой композиции в базе сервиса.

Основные возможности jetAudio Music Player Basic:

  • большое количество поддерживаемых форматов;
  • высококачественное звучание, а также широкий выбор звуковых эффектов;
  • сортировка композиций по альбомам, жанрам и исполнителям;
  • встроенные пресеты;
  • встроенный 20-полосный эквалайзер;
  • регулятор скорости воспроизведения;
  • установка плавного перехода между дорожками (кроссфейд);
  • наличие системы АРУ;
  • широкий выбор пользовательских настроек;
  • приятный графический интерфейс и многое другое.
Что нового в jetAudio Music Player Basic 10.6.0?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе jetAudio Music Player Basic

сергей про jetAudio Music Player Basic 6.4.0 для Android [04-01-2016]

я ничего лучше для андроида не видел,только я скачивал в другом месте полную взломаную версию
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вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 5.5.0 для Android [23-10-2015]

Значит скажу так: в основном все плееры представленные на этом сайте дерьмо! Но этот меня удевил своей почти холявностью и функционалом. Есть ещё пара плееров но они платные. Пробуйте сами а что по мне так вроде не плохой плеер и на самсунге работает айсе и на зетфоне асус тоже прёт нормально.
2 | 2 | Ответить

Корппор в ответ вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 10.4.3 [18-01-2021]

Согласен, я меломан с большим стажем, раньше пользовался крутой hi fi аппаратурой, есть с чем сравнить, перепробовал 100, шт разных цифровых плееров, единственный нормальный это jetaudio, остальное все дерьмо, только в разных красках, а jetaudio оказался красавцем благодаря bongovi
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