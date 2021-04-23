jetAudio Music Player Basic для Android
|Оценка:
|3.60/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Team Jet
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 286 | Статистика
|Размер:
|19,47 Мб
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jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров.
К плюсам программы стоит отнести внушительный список поддерживаемых аудио форматов (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .wma, .mid и др.), широкие возможности для работы со списками воспроизведения, сортировку композиций по альбомам, жанрам и исполнителям, а также встроенный 20-полосный эквалайзер.
Также присутствует тесная интеграция с клиентом Last.fm, благодаря чему программа может находить подробную информацию о проигрываемой композиции в базе сервиса.
Основные возможности jetAudio Music Player Basic:
- большое количество поддерживаемых форматов;
- высококачественное звучание, а также широкий выбор звуковых эффектов;
- сортировка композиций по альбомам, жанрам и исполнителям;
- встроенные пресеты;
- встроенный 20-полосный эквалайзер;
- регулятор скорости воспроизведения;
- установка плавного перехода между дорожками (кроссфейд);
- наличие системы АРУ;
- широкий выбор пользовательских настроек;
- приятный графический интерфейс и многое другое.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе jetAudio Music Player Basic
сергей про jetAudio Music Player Basic 6.4.0 для Android [04-01-2016]
я ничего лучше для андроида не видел,только я скачивал в другом месте полную взломаную версию
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вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 5.5.0 для Android [23-10-2015]
Значит скажу так: в основном все плееры представленные на этом сайте дерьмо! Но этот меня удевил своей почти холявностью и функционалом. Есть ещё пара плееров но они платные. Пробуйте сами а что по мне так вроде не плохой плеер и на самсунге работает айсе и на зетфоне асус тоже прёт нормально.
2 | 2 | Ответить
Корппор в ответ вадим ) да да тот самый про jetAudio Music Player Basic 10.4.3 [18-01-2021]
Согласен, я меломан с большим стажем, раньше пользовался крутой hi fi аппаратурой, есть с чем сравнить, перепробовал 100, шт разных цифровых плееров, единственный нормальный это jetaudio, остальное все дерьмо, только в разных красках, а jetaudio оказался красавцем благодаря bongovi
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