Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся старших классов и студентам ВУЗов. Программа представляет собой удобную и легкую в использовании мобильную периодическую таблицу химических элементов. Приложение позволяет пользователю узнать атомные, термодинамические, электромагнитные, ядерные свойства, свойства материала и реакционную способность для каждого из 118 химических элементов, ознакомится с диаграммой электронных оболочек, таблицами растворимости и пр.