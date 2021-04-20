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Таблица Менделеева для Android

Описание
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Оценка: 2.84/5 голосов - 54
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 957 | Статистика
Размер:12,31 Мб
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Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся старших классов и студентам ВУЗов. Программа представляет собой удобную и легкую в использовании мобильную периодическую таблицу химических элементов. Приложение позволяет пользователю узнать атомные, термодинамические, электромагнитные, ядерные свойства, свойства материала и реакционную способность для каждого из 118 химических элементов, ознакомится с диаграммой электронных оболочек, таблицами растворимости и пр.

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