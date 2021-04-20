Таблица Менделеева для Android
|Оценка:
|2.84/5 голосов - 54
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|JQ Soft
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 957 | Статистика
|Размер:
|12,31 Мб
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Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся старших классов и студентам ВУЗов. Программа представляет собой удобную и легкую в использовании мобильную периодическую таблицу химических элементов. Приложение позволяет пользователю узнать атомные, термодинамические, электромагнитные, ядерные свойства, свойства материала и реакционную способность для каждого из 118 химических элементов, ознакомится с диаграммой электронных оболочек, таблицами растворимости и пр.
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