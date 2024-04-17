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Таблица Менделеева для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 148 | Статистика
Размер:37.07 Мб
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Таблица Менделеева скриншот № 2
Таблица Менделеева скриншот № 3
Таблица Менделеева скриншот № 4

Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое отображает всю периодическую таблицу сразу после того как Вы запустили приложение.

Химия относится к числу наиболее важных наук и является одним из основных школьных предметов.
Его изучение начинается с Периодической таблицы. Интерактивный подход к учебному материалу более эффективен, чем классический. Потому что в нем применяются технологии, которые стали родными для современных учеников.

Приложение имеет длинно периодичный вид, принятый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.

Особенности:

  • Когда вы нажимаете на элемент, Вам будет показано огромное количество информации об этом элемента.
  • Для большинства химических элементов есть изображение.
  • Для получения дополнительной информации о элементе есть прямые ссылки на Википедию.
  • Таблица Растворимости
  • Чтобы найти элемент, вы можете использовать мощный поиск

Можно сортировать элементы по основным 10 категориям:

  • Щёлочноземельные металлы
  • Неметаллы
  • Щелочные металлы
  • Галогены
  • Переходные металлы
  • Благородные газы
  • Полупроводники
  • Лантаноиды
  • Полуметаллы
  • Актиноиды

Элементы выбранной категории будут показаны в результатах поиска и будут выделены в таблице на главном экране приложения.

Что нового в Таблица Менделеева 3.2.10?
  • Описание стронция на испанском
  • Электронная конфигурация - Лоуренсий
  • Плотность - Сера
  • Температура плавления - Сера
  • Исправлены критические ошибки
  • И многое другое в этом обновлении
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Отзывы о программе Таблица Менделеева

Каринэ про Таблица Менделеева 0.1.42 для Android [18-07-2018]

Приложение очень даже отличное. Но хотелось бы добавить более светлый интерфейс. И может быть 3D детализация модели атома,модели молекулы простого вещества и его соединений типа 3D изображение. Мне очень нравится приложение. Рекомендую.
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