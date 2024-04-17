Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое отображает всю периодическую таблицу сразу после того как Вы запустили приложение.

Химия относится к числу наиболее важных наук и является одним из основных школьных предметов.

Его изучение начинается с Периодической таблицы. Интерактивный подход к учебному материалу более эффективен, чем классический. Потому что в нем применяются технологии, которые стали родными для современных учеников.

Приложение имеет длинно периодичный вид, принятый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.

Особенности:

Когда вы нажимаете на элемент, Вам будет показано огромное количество информации об этом элемента.

Для большинства химических элементов есть изображение.

Для получения дополнительной информации о элементе есть прямые ссылки на Википедию.

Таблица Растворимости

Чтобы найти элемент, вы можете использовать мощный поиск

Можно сортировать элементы по основным 10 категориям:

Щёлочноземельные металлы

Неметаллы

Щелочные металлы

Галогены

Переходные металлы

Благородные газы

Полупроводники

Лантаноиды

Полуметаллы

Актиноиды

Элементы выбранной категории будут показаны в результатах поиска и будут выделены в таблице на главном экране приложения.