Таблица Менделеева для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|August Software
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 148 | Статистика
|Размер:
|37.07 Мб
|СКАЧАТЬ
Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое отображает всю периодическую таблицу сразу после того как Вы запустили приложение.
Химия относится к числу наиболее важных наук и является одним из основных школьных предметов.
Его изучение начинается с Периодической таблицы. Интерактивный подход к учебному материалу более эффективен, чем классический. Потому что в нем применяются технологии, которые стали родными для современных учеников.
Приложение имеет длинно периодичный вид, принятый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.
Особенности:
- Когда вы нажимаете на элемент, Вам будет показано огромное количество информации об этом элемента.
- Для большинства химических элементов есть изображение.
- Для получения дополнительной информации о элементе есть прямые ссылки на Википедию.
- Таблица Растворимости
- Чтобы найти элемент, вы можете использовать мощный поиск
Можно сортировать элементы по основным 10 категориям:
- Щёлочноземельные металлы
- Неметаллы
- Щелочные металлы
- Галогены
- Переходные металлы
- Благородные газы
- Полупроводники
- Лантаноиды
- Полуметаллы
- Актиноиды
Элементы выбранной категории будут показаны в результатах поиска и будут выделены в таблице на главном экране приложения.
- Описание стронция на испанском
- Электронная конфигурация - Лоуренсий
- Плотность - Сера
- Температура плавления - Сера
- Исправлены критические ошибки
- И многое другое в этом обновлении
Изучайте химию с удовольствием. Периодическая Таблица предоставляет подробную...
Бесплатное обучающее Android-приложение, предлагающее увлекательное путешествие в мир...
Отличное приложение, которое будет полезно всем изучающим Периодическую таблицу...
Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся...
Химия - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое призвано сделать процесс изучения курса химии более комфортным...
Химия X10 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником учащимся при изучении химии...
Отзывы о программе Таблица Менделеева
Каринэ про Таблица Менделеева 0.1.42 для Android [18-07-2018]
Приложение очень даже отличное. Но хотелось бы добавить более светлый интерфейс. И может быть 3D детализация модели атома,модели молекулы простого вещества и его соединений типа 3D изображение. Мне очень нравится приложение. Рекомендую.
6 | 6 | Ответить