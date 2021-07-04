Химия - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое призвано сделать процесс изучения курса химии более комфортным. Программа позволяет решать уравнения химических реакций, причем полученные реакции будут отображаться в обычном и ионном виде.

Кроме этого присутствует интерактивная таблица Менделеева, таблица растворимости веществ и ряд электроотрицательность элементов.

Ключевые возможности программы Химия: