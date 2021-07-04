Химия для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Denis Chaschin
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 052 | Статистика
|Размер:
|6,78 Мб
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Химия - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое призвано сделать процесс изучения курса химии более комфортным. Программа позволяет решать уравнения химических реакций, причем полученные реакции будут отображаться в обычном и ионном виде.
Кроме этого присутствует интерактивная таблица Менделеева, таблица растворимости веществ и ряд электроотрицательность элементов.
Ключевые возможности программы Химия:
- Возможность решения уравнений химических реакций.
- Отображение найденных реакций в обычном и ионном виде.
- Отображение формул органической химии.
- Наличие интерактивной таблицы Менделеева.
- Просмотр справочной информации о любом химическом элементе (необходимо подключение к сети Интернет).
- Наличие таблицы растворимости веществ.
- Наличие ряда электроотрицательности элементов.
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