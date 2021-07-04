Химия для Android

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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 052 | Статистика
Размер:6,78 Мб
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Химия - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое призвано сделать процесс изучения курса химии более комфортным. Программа позволяет решать уравнения химических реакций, причем полученные реакции будут отображаться в обычном и ионном виде.

Кроме этого присутствует интерактивная таблица Менделеева, таблица растворимости веществ и ряд электроотрицательность элементов.

Ключевые возможности программы Химия:

  • Возможность решения уравнений химических реакций.
  • Отображение найденных реакций в обычном и ионном виде.
  • Отображение формул органической химии.
  • Наличие интерактивной таблицы Менделеева.
  • Просмотр справочной информации о любом химическом элементе (необходимо подключение к сети Интернет).
  • Наличие таблицы растворимости веществ.
  • Наличие ряда электроотрицательности элементов.
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