Periodic Table для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13,84 Мб
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Periodic Table - надежный помощник в изучении химии. Это приложение представляет собой периодическую систему химических элементов, визуализированную в удобной и интерактивной форме. Разноцветные группы элементов облегчают восприятие, а возможность масштабирования таблицы делает процесс изучения более увлекательным.

Основные возможности приложения Periodic Table:

  • Подробные характеристики: Каждый элемент снабжен атомной массой, электроотрицательностью, электронной конфигурацией и другими важными характеристиками, предоставляя полную информацию для образовательных и профессиональных нужд.
  • Интерактивный поиск: Удобная функция поиска помогает быстро находить нужные элементы, сэкономив время при изучении материала.
  • Поддержка образования: Идеальное приложение для студентов школы, университета и всех, кто занимается химией. Обеспечьте себе надежного помощника в учебе и на работе.
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