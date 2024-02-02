Periodic Table - надежный помощник в изучении химии. Это приложение представляет собой периодическую систему химических элементов, визуализированную в удобной и интерактивной форме. Разноцветные группы элементов облегчают восприятие, а возможность масштабирования таблицы делает процесс изучения более увлекательным.

Основные возможности приложения Periodic Table: