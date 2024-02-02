Periodic Table для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Asparion
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13,84 Мб
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Periodic Table - надежный помощник в изучении химии. Это приложение представляет собой периодическую систему химических элементов, визуализированную в удобной и интерактивной форме. Разноцветные группы элементов облегчают восприятие, а возможность масштабирования таблицы делает процесс изучения более увлекательным.
Основные возможности приложения Periodic Table:
- Подробные характеристики: Каждый элемент снабжен атомной массой, электроотрицательностью, электронной конфигурацией и другими важными характеристиками, предоставляя полную информацию для образовательных и профессиональных нужд.
- Интерактивный поиск: Удобная функция поиска помогает быстро находить нужные элементы, сэкономив время при изучении материала.
- Поддержка образования: Идеальное приложение для студентов школы, университета и всех, кто занимается химией. Обеспечьте себе надежного помощника в учебе и на работе.
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