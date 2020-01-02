Elements 1.1.0 для Android
Elements - периодическая таблица химических элементов Менделеева для Android. Показывает классическую "длинную" таблицу, список элементов, упорядоченный по атомному
Таблица Менделеева 0.1.66 для Android
Отличное приложение, которое будет полезно всем изучающим Периодическую таблицу Менделеева. Присутствует огромное количество информации о каждом элементе, поиск по
Таблица Менделеева 2.5.2 для Android
Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся старших классов и студентам ВУЗов. Программа представляет собой удобную и
Запоминалки 1.0 для Android
Запоминалки - очень полезное приложение, которое поможет всем учащимся упростить освоение материалов школьной программы
Периодическая таблица 2.4.3 для Android
Периодическая таблица - бесплатная игра для Android, представляющая собой химическую викторину, благодаря которой можно в игровой форме выучить символы химических
Таблица Менделеева 2.3.0 для Android
Таблица Менделеева - хорошее справочное пособие для всех изучающих химию