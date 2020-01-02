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5 Химия X10 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником учащимся при изучении химии. Программа позволяет решать химические задачи любой сложности, расставлять коэффициенты в реакциях, рассчитывать полярную массу любого вещества, конвертировать величины в различные единицы измерения, а также содержит более 200 шпаргалок по школьному курсу химии, таблицу Менделеева, и что самое главное имеет защиту от учителя, благодаря которой пользователя будет очень трудно застать врасплох (к примеру на контрольной). Ключевые возможности программы: Возможность решения химических задач любой сложности с объяснением решения.

Более 200 шпаргалок по всем темам школьной химии со встроенным поиском.

Расстановка коэффициентов в реакциях.

Решение химических реакций (необходимо подключение к сети Интернет).

Возможность рассчитать полярную массу любого вещества или химического соединения.

Встроенный конвертер для перевода величин в другие единицы измерения.

Наличие таблицы Менделеева с умным поиском.

Полная информация о каждом химическом элементе.

Защита от учителя.