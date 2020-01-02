Химия X10 для Android

Химия X10 3.3.3 для Android

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Описание Химия X10 3.3.3 для AndroidОписание   Скачать Химия X10 3.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,26 Мб) Скриншоты Химия X10 3.3.3 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Химия X10 3.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Химия X10 3.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Химия X10 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником учащимся при изучении химии.

Программа позволяет решать химические задачи любой сложности, расставлять коэффициенты в реакциях, рассчитывать полярную массу любого вещества, конвертировать величины в различные единицы измерения, а также содержит более 200 шпаргалок по школьному курсу химии, таблицу Менделеева, и что самое главное имеет защиту от учителя, благодаря которой пользователя будет очень трудно застать врасплох (к примеру на контрольной).

Ключевые возможности программы:

  • Возможность решения химических задач любой сложности с объяснением решения.
  • Более 200 шпаргалок по всем темам школьной химии со встроенным поиском.
  • Расстановка коэффициентов в реакциях.
  • Решение химических реакций (необходимо подключение к сети Интернет).
  • Возможность рассчитать полярную массу любого вещества или химического соединения.
  • Встроенный конвертер для перевода величин в другие единицы измерения.
  • Наличие таблицы Менделеева с умным поиском.
  • Полная информация о каждом химическом элементе.
  • Защита от учителя.
Химия X10
Химия X10
Химия X10
Химия X10
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 453
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыХимия
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Отзывы о программе Химия X10

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