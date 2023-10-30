Таблица Менделеева для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|www.chernykh.tech
|Категория:
|Химия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,41 Мб
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Игра Таблица Менделеева — ваш путеводитель в увлекательный мир химии. Специально разработанная для школьников, студентов и любознательных умов, эта игра делает изучение химии увлекательным и запоминающимся опытом.
Игра погружает вас в уникальное путешествие по элементам периодической таблицы. Собирайте атомы, открывайте новые игры и уровни сложности, расширяйте свои знания химии, играя в увлекательные задания. С каждым уровнем вы узнаете что-то новенькое, будь то свойства элементов, их важность в жизни или интересные факты из мира химии.
Основные возможности приложения Таблица Менделеева:
- Интерактивное обучение:** Играйте и учитесь одновременно, открывая для себя мир элементов.
- Задания разной сложности:** Начните с простых вопросов и постепенно переходите к более сложным, проверьте свои знания.
- Подготовка к экзаменам:** Идеальный способ повторить материал перед экзаменом — в игровой форме.
- Регулярные обновления:** Новые элементы, интересные факты и задания добавляются регулярно, не давая заскучать.
В целом, игра Таблица Менделеева — это не просто игра, это исследование, вдохновляющее на интерес к химии. Учитесь с удовольствием, погружаясь в увлекательный мир химических элементов. Играйте, узнавайте, развивайтесь.
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