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Таблица Менделеева для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Химия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,41 Мб
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Игра Таблица Менделеева — ваш путеводитель в увлекательный мир химии. Специально разработанная для школьников, студентов и любознательных умов, эта игра делает изучение химии увлекательным и запоминающимся опытом.

Игра погружает вас в уникальное путешествие по элементам периодической таблицы. Собирайте атомы, открывайте новые игры и уровни сложности, расширяйте свои знания химии, играя в увлекательные задания. С каждым уровнем вы узнаете что-то новенькое, будь то свойства элементов, их важность в жизни или интересные факты из мира химии.

Основные возможности приложения Таблица Менделеева:

  • Интерактивное обучение:** Играйте и учитесь одновременно, открывая для себя мир элементов.
  • Задания разной сложности:** Начните с простых вопросов и постепенно переходите к более сложным, проверьте свои знания.
  • Подготовка к экзаменам:** Идеальный способ повторить материал перед экзаменом — в игровой форме.
  • Регулярные обновления:** Новые элементы, интересные факты и задания добавляются регулярно, не давая заскучать.

В целом, игра Таблица Менделеева — это не просто игра, это исследование, вдохновляющее на интерес к химии. Учитесь с удовольствием, погружаясь в увлекательный мир химических элементов. Играйте, узнавайте, развивайтесь.

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