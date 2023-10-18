Action Launcher 3 для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|50.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris Lacy
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 812 | Статистика
|Размер:
|17,62 Мб
|СКАЧАТЬ
Action Launcher 3 - один из популярных лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по персонализации мобильного девайса.
Одной из главных отличительных особенностей Action Launcher является наличие функции Quicktheme, с помощью которой можно использовать элементы обоев рабочего стола для настройки внешнего вида прочих деталей интерфейса, а также быстро менять цветовые схемы не меняя при этом обои.
Кроме этого Action Launcher предлагает вполне стандартные (для подобного типа программ) инструменты, с помощью которых можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.
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