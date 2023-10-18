Action Launcher 3 - один из популярных лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по персонализации мобильного девайса.

Одной из главных отличительных особенностей Action Launcher является наличие функции Quicktheme, с помощью которой можно использовать элементы обоев рабочего стола для настройки внешнего вида прочих деталей интерфейса, а также быстро менять цветовые схемы не меняя при этом обои.

Кроме этого Action Launcher предлагает вполне стандартные (для подобного типа программ) инструменты, с помощью которых можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.