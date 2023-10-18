Action Launcher 3 для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:50.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 812 | Статистика
Размер:17,62 Мб
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Action Launcher 3 - один из популярных лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по персонализации мобильного девайса.

Одной из главных отличительных особенностей Action Launcher является наличие функции Quicktheme, с помощью которой можно использовать элементы обоев рабочего стола для настройки внешнего вида прочих деталей интерфейса, а также быстро менять цветовые схемы не меняя при этом обои.

Кроме этого Action Launcher предлагает вполне стандартные (для подобного типа программ) инструменты, с помощью которых можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.

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