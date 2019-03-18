AnyToISO - инструмент для создания ISO-образа с данными из других архивных форматов, а также любых CD/DVD-дисков и папок на компьютере. Программа поддерживает работу с множеством известных форматов архивов: NRG, MDF, UIF, DMG, ISZ, BIN, DAA, PDI, CDI, IMG, ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ TAR.BZ2 и др. При этом можно просто извлечь (распаковать) архив, так и переконвертировать его в ISO-формат. Это означает, что если Вы скачали какой-то файл с неизвестным Вам форматом и обычный архиватор не может с ним справиться, то используя это приложение, буквально в пару щелчков откроете/перекодируете скачанный архив и сможете пользоваться его данными.

Кроме этого, данный инструмент создает ISO-образы из CD/DVD-дисков. Достаточно вставить в оптический привод носитель, указать место хранения архива на ПК и запустить процесс. Это особенно удобно, когда Вы работаете с контентом (например, игры), для запуска которого необходим постоянный доступ к CD/DVD-диску, а у Вас либо диска нет или вообще отсутствует оптический накопитель - используя образ диска в виртуальной среде, Вы легко справитесь с такой проблемой.

Также данная программа может запаковать в ISO и любую папку на компьютере, что бывает полезно при транспортировании большого объема данных. В общем, AnyToISO действительно полезное приложение, которое способно заменить любой архиватор, обеспечивая работу со всеми известными форматами.