AnyToISO для Windows

AnyToISO Lite 3.9.4

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Описание AnyToISO Lite 3.9.4Описание   Скачать AnyToISO Lite 3.9.4СКАЧАТЬ (9,14 Мб) Скриншоты AnyToISO Lite 3.9.4Скриншоты (5)   Статистика AnyToISO Lite 3.9.4Статистика   Отзывы о AnyToISO Lite 3.9.4Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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AnyToISO - инструмент для создания ISO-образа с данными из других архивных форматов, а также любых CD/DVD-дисков и папок на компьютере. Программа поддерживает работу с множеством известных форматов архивов: NRG, MDF, UIF, DMG, ISZ, BIN, DAA, PDI, CDI, IMG, ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ TAR.BZ2 и др. При этом можно просто извлечь (распаковать) архив, так и переконвертировать его в ISO-формат. Это означает, что если Вы скачали какой-то файл с неизвестным Вам форматом и обычный архиватор не может с ним справиться, то используя это приложение, буквально в пару щелчков откроете/перекодируете скачанный архив и сможете пользоваться его данными.

Кроме этого, данный инструмент создает ISO-образы из CD/DVD-дисков. Достаточно вставить в оптический привод носитель, указать место хранения архива на ПК и запустить процесс. Это особенно удобно, когда Вы работаете с контентом (например, игры), для запуска которого необходим постоянный доступ к CD/DVD-диску, а у Вас либо диска нет или вообще отсутствует оптический накопитель - используя образ диска в виртуальной среде, Вы легко справитесь с такой проблемой.

Также данная программа может запаковать в ISO и любую папку на компьютере, что бывает полезно при транспортировании большого объема данных. В общем, AnyToISO действительно полезное приложение, которое способно заменить любой архиватор, обеспечивая работу со всеми известными форматами.

Что нового в AnyToISO Lite 3.9.4?
  • Прочие улучшения по извлечению содержимого DMG файлов с файловой системой APFS
  • Поддержка темной темы интерфейса macOS Mojave
  • Новое окно настроек программы
  • Переход на Visual Studio 2017 и Qt 5.12
AnyToISO
AnyToISO
AnyToISO
AnyToISO
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $22.95
Ограничение в работе программыработает с данными не более 870 Мб
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе AnyToISO

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