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AutoScout24 для Android

AutoScout24 9.5.66 для Android

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Описание AutoScout24 9.5.66 для AndroidОписание   Скачать AutoScout24 9.5.66 для AndroidСКАЧАТЬ (28,43 Мб) Скриншоты AutoScout24 9.5.66 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AutoScout24 9.5.66 для AndroidСтатистика   Отзывы о AutoScout24 9.5.66 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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AutoScout24 - приложение для Android, с помощью которого можно искать новые и подержанные автомобили и мотоциклы на крупнейшем автомобильном портале Европы, предлагающем к продаже около 2-х миллионов авто. Присутствует функция «Оповещение», благодаря которой Вам будет послана информация сразу после того, как автомобиль или мотоцикл, подходящий под Ваш запрос будет занесен продавцом на сайт.

В критериях поиска можно выбирать марку, модель и цену автомобиля, пробег, год выпуска, желаемое месторасположение, а также мощность двигателя, используемое топливо, коробка передач и пр. Можно сохранять результаты поиска, сортировать их по цене, цвету и другим критериям.

Основные возможности AutoScout24:

  • Поиск авто и мотоциклов по всей Европе (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Бельгия и Россия).
  • Индивидуальное расположение результатов (цена, дата регистрации, пробег, характеристики и т.д.).
  • Возможность сохранения индивидуальных критериев поиска.
  • Возможность отметить понравившееся (доступно оффлайн).
  • Синхронизация "Избранного" в приложении с аккаунтом на сайте.
  • Галерея фото с возможностью предпросмотра и увеличения.
  • Прямая связь с поставщиком.
  • Возможность поделиться предстоящей покупкой со своей семьей, друзьями и другими по email, через Facebook или Twitter.
  • Встроенный журнал AutoScout24.
AutoScout24
AutoScout24
AutoScout24
AutoScout24
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - Авто
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Отзывы о программе AutoScout24

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