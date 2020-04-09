Aviasales - бесплатный метапоиск авиабилетов для Android. Поможет найти дешевые авиабилеты на рейсы более чем 728 авиакомпаний (включая авиарейсы бюджетных перевозчиков и чартеры), 100 агентствам и 5 системам бронирования по всему миру, среди которых, Аэрофлот, Уральские Авиалинии, UTair, S7, Orenair, Трансаэро, Международные авиалинии Украины, Turkish Airlines, Air Baltic, Lufthansa, Air France, KLM, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways и пр.
Поиск авиабилеты ведется на таких сайтах, как OneTwoTrip, Ozon.travel, Tickets.ru, Sindbad, Trip.ru, Svyaznoy.Travel, Kupibilet, Aviakassa, SuperSaver, Clickavia, Biletdv, Skypicker, а также в десятках других российских и зарубежных онлайн-авиакассах.
Вы можете не только сравнить цены на авиабилеты и выбрать среди них самый дешевый, но и рассмотреть несколько различных вариантов перелета. С помощью приложения вы найдете наилучший вариант перелета и сами решаете, где купить и как оплатить билет.
Функции Aviasales:
Покупка авиабилетов осуществляется прямо с мобильного устройства.
Большой выбор фильтров и вариантов сортировки позволит вам минимизировать время на поиск подходящего билета.
Для удобства сравнения стоимости авиабилетов на разные даты разработан инструмент «Календарь цен», который позволит вам выбрать наиболее выгодное предложение.
"Карта цен" на случай, если вы ещё не решили, куда хотите отправиться в путешествие.
С помощью подписок вы сможете получать push-уведомления с ценами на интересующие вас направления и даты.
Избранное и история поиска.
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Отправка билета друзьям или себе на почту.
Виджет, который не даст вам пропустить интересную цену на авиабилет из вашего города.