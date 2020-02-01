Glary Duplicate Cleaner - весьма эффективная утилита для поиска на компьютере дубликатов и копий одинаковых файлов. Бывают случаи, когда Вы что-то скачиваете, копируете, делаете резервные хранилища данных на своем ПК и при этом работаете с большим объемом файлов, то разобраться в ручном режиме, что уже у Вас есть, а что еще требует обработки, достаточно сложно да и времени занимает много. Это приложение призвано упростить это занятие.

После установки программы, Вам будет предложено выбрать для сканирования жесткий диск или отдельную папку. Уже через несколько секунд перед Вами будет отчет о всех одинаковых файлах в заданном пространстве. С каждым файлом можно познакомиться подробно: узнать свойства, размер, путь хранения, отрыть и др. Если же дубликат Вам не нужен - удалите его прямо тут же.

В настройках инструмента можно задавать папки исключения, в которых программа не будет искать файлы. Так же в опциях Вы можете указывать и критерии поиска: по имени, по размеру, по дате создания. Список поддерживаемых форматов огромен - txt, rar, zip, avi, mp3, png, doc, chm и многие другие. Вы сами вправе решать какой тип файлов проверять на наличие копий. Кстати, если в списке не нашли нужного Вам расширения, то его очень легко добавить, используя форму нового шаблона.

Таким образом, Glary Duplicate Cleaner позволит Вам быстро обнаружить на ПК файлы-двойники, даже если они имеют разное название. Почистив свой компьютер от ненужных дубликатов, Вы сможете освободить значительное место на жестких дисках.