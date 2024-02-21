1Weather для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 617 | Статистика
Размер:80,24 Мб
СКАЧАТЬ
1Weather скриншот № 2
1Weather скриншот № 3
1Weather скриншот № 4

1Weather - отличное погодное приложение для Android, которое выделяется не только привлекательным интерфейсом, но и предлагает широкий выбор погодных инструментов, благодаря которым можно узнать детальный прогноз погоды в любом уголке земного шара.

Основные возможности 1Weather:

  • Отображение прогноза погоды в реальном времени для текущего месторасположения (можно узнать прогноз погоды на 48 часов вперед).
  • Расширенный прогноз и информация об осадках на 7 дней.
  • Почасовой прогноз и информация об осадках.
  • Динамическое изменение фона, в зависимости от погодных условий.
  • Отслеживание местоположения.
  • Анимированный радар и штормовые предупреждения (только для США).
  • Анимированный восход, закат и фазы луны (только для смартфонов).
  • Сохранение нескольких местоположений для быстрого и лёгкого доступа.
  • Виджеты для домашнего экрана.
  • Возможность делиться погодной информацией с друзьями и близкими по почте, через SMS, Twitter, Facebook, Google+ и т.д.
  • Настройка различных тем оформления.
  • Поддержка настраиваемых push-уведомлений.
ТОП-сегодня раздела "Погода"
 

скачать GismeteoGismeteo 1.1.10

Удобное в использовании приложение, отображающее погодные условия по всему миру и...

скачать UAV Forecast for Drone PilotsUAV Forecast for Drone Pilots 2.9.2

Ваш надежный гид в мире дронов. Планируйте полеты с учетом погоды, точной информации о...

скачать Расписание Погоды (RP5)Расписание Погоды (RP5) 23

Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру....

скачать Netatmo WeatherNetatmo Weather 4.4.0.0

Netatmo Weather - приложение для мониторинга погоды через персональную метеостанцию Netatmo на Android....

скачать ClimeClime 1.69.0

Удобное погодное приложение для вашего устройства со множеством полезных функций....

скачать Gismeteo liteGismeteo lite 1.1.6

Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз...

Отзывы о программе 1Weather

Admin

Отзывов о программе 1Weather 7.5.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв