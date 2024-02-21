1Weather для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OneLouder Apps
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 617 | Статистика
|Размер:
|80,24 Мб
|СКАЧАТЬ
1Weather - отличное погодное приложение для Android, которое выделяется не только привлекательным интерфейсом, но и предлагает широкий выбор погодных инструментов, благодаря которым можно узнать детальный прогноз погоды в любом уголке земного шара.
Основные возможности 1Weather:
- Отображение прогноза погоды в реальном времени для текущего месторасположения (можно узнать прогноз погоды на 48 часов вперед).
- Расширенный прогноз и информация об осадках на 7 дней.
- Почасовой прогноз и информация об осадках.
- Динамическое изменение фона, в зависимости от погодных условий.
- Отслеживание местоположения.
- Анимированный радар и штормовые предупреждения (только для США).
- Анимированный восход, закат и фазы луны (только для смартфонов).
- Сохранение нескольких местоположений для быстрого и лёгкого доступа.
- Виджеты для домашнего экрана.
- Возможность делиться погодной информацией с друзьями и близкими по почте, через SMS, Twitter, Facebook, Google+ и т.д.
- Настройка различных тем оформления.
- Поддержка настраиваемых push-уведомлений.
Удобное в использовании приложение, отображающее погодные условия по всему миру и...
UAV Forecast for Drone Pilots 2.9.2
Ваш надежный гид в мире дронов. Планируйте полеты с учетом погоды, точной информации о...
Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру....
Netatmo Weather - приложение для мониторинга погоды через персональную метеостанцию Netatmo на Android....
Удобное погодное приложение для вашего устройства со множеством полезных функций....
Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз...
Отзывы о программе 1Weather
Admin
Отзывов о программе 1Weather 7.5.3 пока нет, можете добавить...