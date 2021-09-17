ForPDA - альтернативный клиент сайта 4pda, сделанный сообществом пользователей данного портала. Присутствует возможность просматривать информацию с сайта в удобном виде, писать и редактировать сообщения на форуме, искать нужную вам информацию, скачивать файлы, общаться с другими пользователями в чате QMS и многое другое.

Основные возможности ForPDA: