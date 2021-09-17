ForPDA для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 (13636) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|RadiationX
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|11,52 Мб
|СКАЧАТЬ
ForPDA - альтернативный клиент сайта 4pda, сделанный сообществом пользователей данного портала. Присутствует возможность просматривать информацию с сайта в удобном виде, писать и редактировать сообщения на форуме, искать нужную вам информацию, скачивать файлы, общаться с другими пользователями в чате QMS и многое другое.
Основные возможности ForPDA:
- Простой и понятный интерфейс в стиле Material Design.
- Возможность писать и редактировать сообщения на форуме.
- Встроенный поиск.
- Отсутствие лишнего функционала и настроек.
- Возможность скачивать файлы.
- Наличие темной темы.
- Возможность общаться с другими пользователями в чате QMS.
- И многое другое...
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Отзывы о программе ForPDA
Admin
Отзывов о программе ForPDA 1.0.1 (13636) пока нет, можете добавить...