ForPDA для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 (13636) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:11,52 Мб
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ForPDA - альтернативный клиент сайта 4pda, сделанный сообществом пользователей данного портала. Присутствует возможность просматривать информацию с сайта в удобном виде, писать и редактировать сообщения на форуме, искать нужную вам информацию, скачивать файлы, общаться с другими пользователями в чате QMS и многое другое.

Основные возможности ForPDA:

  • Простой и понятный интерфейс в стиле Material Design.
  • Возможность писать и редактировать сообщения на форуме.
  • Встроенный поиск.
  • Отсутствие лишнего функционала и настроек.
  • Возможность скачивать файлы.
  • Наличие темной темы.
  • Возможность общаться с другими пользователями в чате QMS.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе ForPDA

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