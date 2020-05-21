TripAdvisor для Android

TripAdvisor 36.4 для Android

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Описание TripAdvisor 36.4 для AndroidОписание   Скачать TripAdvisor 36.4 для AndroidСКАЧАТЬ (29,14 Мб) Скриншоты TripAdvisor 36.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика TripAdvisor 36.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о TripAdvisor 36.4 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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TripAdvisor - отличное Android-приложение для путешественников, с помощью которого можно легко и просто спланировать и совершить идеальное путешествие.

Благодаря системе отзывов других пользователей можно найти самые дешевые авиабилеты, лучшие отели и рестораны в любом уголке земного шара. Достаточно лишь выбрать цель своей поездки, после чего приложение предлагает все возможные варианты бронирования отелей, ресторанов и авиарейсов.

Основные возможности TripAdvisor:

  • Просмотр отзывов, мнений и фотографий других пользователей.
  • Поиск лучших отелей, включая и те, которые получили награды «Travellers Choice».
  • Выбор ресторанов по типу кухни, ценовому диапазону и оценкам пользователей. Поиск предпочитаемых развлечений в любом месте для отдыха.
  • Сравнение авиабилетов и поиск лучших предложений.
  • Поиск объектов поблизости текущего местоположения.
  • Добавление собственных отзывов, видео и фото.
  • Добавление отелей, ресторанов или достопримечательностей, которых еще нет на TripAdvisor.
  • Загрузка на устройство карт, отзывов и закладок для более чем 300 городов по всему миру.
Что нового в TripAdvisor 36.4 для Android?
  • Улучшение производительности, облегчающее поиск интересных мест поблизости. Исправлены возникающие ранее ошибки
TripAdvisor
TripAdvisor
TripAdvisor
TripAdvisor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 067
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители
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Отзывы о программе TripAdvisor

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